Criadero de moscos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fuga de agua potable afecta salubridad de quienes radican por la calle Cascada y Desierto Oriente, en la colonia Tierra Nueva, pues la acumulación del vital líquido incrementa el registro de moscos y suciedad en el sector.



El desperdicio que persiste desde el año pasado ha originado el registro de baches en los cuales predomina la acumulación del vital líquido, señalan residentes del lugar.



Elba Aguilar, quien radica en esta comunidad, denunció que en lo que ha transcurrido del año se han realizado varios reportes a las autoridades competentes solicitando el arreglo de la fuga, pero hasta la tarde de ayer aún no recibían atención.



"Nunca vienen, el pavimento está rajado aquí porque son muy seguidas las fugas, queremos que pongan más atención a las fugas porque no pueden ni pasar los carros tampoco por los baches".



"Aquí hay niños que juegan con el agua y empiezan a tirar el agua para acá a mi casa y no se vale tanto cochinero y se ve acumulando una apeste para mediodía con el calor", dijo.



Juan Valdés, comerciante de la comunidad, precisó que el desperdicio de agua resulta un problema constante en ese sector de la ciudad por lo que solicitó urgente atención al reporte.



"Son pocas las veces que han venido a reparar las fugas y nos afecta mucho porque las calles están destrozadas, el agua se acumula, con tanta suciedad huelen muy mal y esto es pura suciedad", comentó.