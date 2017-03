Por poco no la cuenta...

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pocos minutos faltaron para que Víctor Manuel Paso Rodríguez, de 42 años de edad, quedara envuelto entre las llamas producidas aparentemente por un descuido y que acabaron con su pequeña vivienda al Norte de Hermosillo.



El afectado relató que eran alrededor de las 05:00 horas cuando aún se encontraba dormido y se percató de que el cuarto en el que duerme se estaba incendiando, ya que se quedó dormido con una veladora prendida, y el calor del fuego es el que lo hizo reaccionar.



"Es que estaba ardiendo, yo estaba dormido y estaba la lumbre a todo lo que daba, me despertó lo caliente, y ya cuando despierto estaba todo en llamas por dentro y ya me levanté a apagar la lumbre", dijo.



Víctor Manuel vive en el patio posterior de la casa de sus padres, ubicada en las calles Villa Hidalgo y Perimetral y se dedica a la albañilería, de acuerdo a lo que comentó, y se quedó sin ropa porque se le quemó.



A un costado de su cuartito construido de cartón y madera donde el perjudicado vivía, se encuentra otra construcción de material la cual habita su hermana con sus dos niños, quienes alcanzaron a salir a tiempo cuando inició el fuego y se pusieron a salvo.



"Por poco y me quedo ahí dentro, gracias a Dios alcancé a salir, lo que pasa es que en la casa de enfrente viven mis padres y pues yo para no estar ahí con ellos hice ese cuartito, y mi hermana vive con sus niños enseguida, lo bueno que no les pasó nada", agregó.



Al lugar llegó personal de Bomberos, quienes ayudaron a extinguir el fuego causado por la veladora del propietario, según lo expresó él mismo, y donde no resultaron personas lesionadas.