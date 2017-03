Falta pavimentación

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El gran número de viviendas en calidad de abandono y la falta de pavimentación en una de sus calles, son los problemas que los habitantes de la colonia Carmen Serdán manifestaron tener.



En primer lugar, aseguraron algunos, están las casas deshabitadas que se convierten en refugio para malvivientes y con ello emerge la preocupación de los residentes ante la inseguridad que podrían generar.



"Lo más probable es que esas casas sí tengan dueños, pero las tienen abandonadas y a nosotros nos perjudican, porque ahí es donde se mete la bola de malandros que anda haciendo daño", precisó Manuel Contreras.



El señor explicó que en muchas ocasiones han reportado ante la autoridad sobre la problemática, con la finalidad de que ésta busque a los propietarios de algunas viviendas, sin embargo, no han tenido una respuesta favorable.



"Aquí suceden robos frecuentes, todavía no hemos llegado a los asaltos y creemos que esos lugares les sirven para guardar todo lo que se llevan. Para nosotros sería muy fácil meternos, pero capaz ya no salimos, es gente que anda loca y hasta armada", acentuó.



Candelaria Duarte, también habitante en la colonia Carmen Serdán, manifestó que en el sector donde habita, el problema que les aqueja es la falta de pavimentación de la avenida Santa Rosalía.



"Es la única calle que queda sin pavimentar en la colonia, ¿cómo es eso posible?, tenemos años pidiendo que la arreglen, porque nada más falta el pedazo que está ente la Olivares y López del Castillo", enfatizó.



La señora puntualizó que la autoridad correspondiente acudió a echar el asfalto sobre la rúa, omitió dicha cuadra y continuó con la pavimentación en el resto de la vía, acción a la que no le encuentran explicación alguna.



"Se brincaron este pedazo y no sabemos por qué, a lo mejor porque ninguno de nosotros tiene dinero para ‘cooperar’, pero eso es algo que le compete al ayuntamiento, así que deberían empezar a trabajar", agregó.



Los vecinos piden a las autoridades correspondientes que actúen en ambos rubros, especialmente en cuestión de las casas abandonadas, pues temen por la seguridad de ellos y sus familias.