Inauguran Unidad de Lactancia Materna en Palacio Municipal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la inauguración de la Unidad de Lactancia Materna en el Palacio Municipal, el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, destacó que acciones como esa hacen la diferencia para las mujeres que están en su edad productiva y reproductiva.Martha Antúnez de Acosta, presidenta del Sistema DIF Hermosillo , recordó que aproximadamente hace un año promovieron una iniciativa de ley al Congreso del Estado que se aprobó para beneficiar la lactancia, así como tener más espacios dignos y limpios para que las madres puedan obtener la leche materna y darla más tarde a sus hijos.Esto es para que las trabajadoras no tengan que esconderse en cubículos, dijo; además, adelantó que buscarán presentar el modelo a oficinas y empresas, para que se permita a las madres trabajadoras amamantar a sus hijos.La unidad es una herramienta para las mamás trabajadoras y público en general que tenga un trámite o gestión en el Ayuntamiento, mencionó, para ocupar instalaciones amplias y cómodas.Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo del Estado de Sonora, manifestó que hoy no se concibe un mundo sin la presencia de la mujer incorporada en actividades productivas, de quienes tiene los mejores conceptos por su responsabilidad, honestidad y transparencia."Este no sólo es un tema de integración, es un tema de salud; la leche materna es insustituible para el buen crecimiento, defensas y blindaje de los niños", expuso.