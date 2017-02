Vladamir Baños se centra más lo psicológico que en lo físico

MEXICALI, Baja California(GH)

Es Licenciado en Actividad Física, el béisbol de su país no es profesional, es Vladamir Baños el responsable en la loma de Cuba ante México.



De Águilas de Mexicali confesó que no tiene mucha información, pero que ha estado al pendiente de los juegos de la Serie del Caribe.



“Me siente bien, tengo una buena impresión del equipo, no tenemos mucha información, pero he estado siguiendo los juegos del equipo”, comentó.



Tiene a alguien en especial en la mira, “me impresiona Chris Roberson, me parece un pelotero con muchas herramientas, muy bueno en los jardines”, expresó.



En la última temporada de la pelota cubana, estuvo con Tigres de Ciego de Ávila, tuvo registros de 9-5, es lanzador derecho de 34 años y viene a la justa caribeña como refuerzo de Alazanes de Granma. Tiene más de 100 victorias en la Serie Nacional.



Para Baños será su segunda justa caribeña, la primera fue la edición pasada, donde se fue con registro de 0-2 en 5.2 entradas, le pegaron nueve hits, le hicieron seis carreras, dio cuatro pasaportes y ponchó a uno.



Antes de una apertura dijo que se centra más en preparar más lo psicológico que en lo físico. Vladimir tiene otra oportunidad para mejorar sus cifras en la fiesta caribeña y confirmar porque fue tomando en cuenta por el cuento de hadas de Alazanes de Granma.