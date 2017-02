Hartos por la inseguridad en El Mariachi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al límite del hartazgo se dijeron los vecinos de la colonia El Mariachi, debido a los robos y asaltos constantes que se presentan a diario en la colonia, y sienten que las autoridades no hacen nada para solucionarlo.



Un grupo de vecinos decidió perder el miedo y alzar la voz ante la ola de delitos que se cometen todos los días, y aseguran que los policías solo contribuyen a que los ladrones cobren fuerza cada vez más porque les permiten hacer y deshacer sin control alguno.



Por temor a represalias los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguran que los mismos delincuentes son los mismos vecinos y los consideran peligrosos, en especial cuando andan bajo los efectos de alguna droga.



"Ya estamos hartos, es un cochinero aquí, yo tengo 20 años viviendo aquí y toda la vida ha sido un problema con los rateros, pero ahora están de remate, ya no los aguantamos, ya me robaron todo en la casa", expresó una afectada.



La vecina platicó que en la noche del jueves, un grupo numeroso de vecinos se reunieron con autoridades municipal debido a los robos que se han presentado en las colonias de El Mariachi, Cañada de los Negros y Coloso Bajo.



"Lo que queremos es que los policías se pongan las pilas y que trabajen de verdad, que no suelten a los rateros cuando los detienen, que se metan a los callejones de aquí, que es donde realmente andan los vagos, que vigilen bien y no les toleren nada", dijo.



Un habitante en la colonia desde hace más de 50 años reveló que algunos vecinos ya hasta se armaron para protegerse de los delincuentes que no sienten respeto por nadie, ya que lo único que les interesa es robar para comprar droga.