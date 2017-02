Continúan alumnos sin baños portátiles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que el drenaje de la primaria Club de Leones 4 colapsara hace más de tres semanas, los alumnos permanecen sin baños portátiles, por lo que salen a las 11:00 horas, reportaron los padres de familia.



Cecilia Palomera, madre de familia de la primaria, platicó que al ser una escuela muy antigua, el drenaje colapsó y los baños de las niñas se encontraban en reparación y colocaron baños portátiles ante la inconformidad de los padres.



"Colapsó el drenaje y los baños de las niñas no funcionaban, nos atendieron muy pronto pero dijeron que la reparación duraría dos meses, trajeron baños portátiles, pero no son higiénicos y pedimos otros tipo trailas", dijo.



El 18 de enero padres de familia de esta primaria se manifestaron en el plantel para exigir que fueran colocados baños de mejor calidad, el acuerdo con la SEC fue aportar baños más higiénicos que hasta la fecha no han sido instalados.



La directora del plantel, Silvia Miramontes, manifestó que se llegó un acuerdo con los padres de familia para que los alumnos salieran a las 11:00 horas mientras quedan instalados los nuevos baños, pero dos semanas después siguen en la misma situación.



"No los han instalado porque tenemos problemas con el drenaje y esos baños se necesitan conectarse en el drenaje, los niños salen a las 11:00 para que no pierdan clases, pero esperemos que ya queden listos", comentó.



Los padres de familia mencionaron que no han recibido alguna notificación sobre cuándo podrán reanudar clases de manera normal ni para cuando quedarán instalados los baños portátiles.