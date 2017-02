Es la herencia gran factor para contraer cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cáncer en cualquiera de sus presentaciones se está detectando en personas jóvenes, a los 40 años de edad, siendo la herencia un factor importante.



En 2016 el Centro Oncológico del Estado de Sonora atendió mil 100 casos nuevos de cáncer, siendo el de mama el más frecuente, seguido del cervicouterino, de próstata, de pulmón y colon.



El cáncer es una enfermedad multifactorial y en sus variadas presentaciones los factores de riesgo son diferentes y específicos, aunque para algunos tipos de cáncer los factores son similares, como el tabaco, alcohol y la herencia.



Cynthia Rojas Camarena, oncóloga, comentó que la herencia, en el cáncer de mama, represneta hasta en un 5%, pero en caso de tener una mutación de tipo BRCA1 y BRCA2 el riesgo de tener cáncer de mama aumenta entre el 40 y el 70%.



"La predisposición hereditaria es un factor que le da a la persona un poco más de riesgo para que tenga cáncer de algún tipo, pero existen otros factores que se van presentando y acumulando al factor hereditario, aunque algunas personas desarrollan ese factor y otras no", destacó.



El cáncer y la edad



La edad también es un factor de riesgo, pues cuando una persona es mayor tiene más posibilidad de padecer algún tipo de cáncer.



La experta dijo que entre los 40 y 50 años de edad es el pico donde más mujeres presentan cáncer de mama.



"La mayoría de las personas que padecen cáncer de próstata tiene más de 60 años de edad, el cáncer de pulmón se presenta entre los 50 años y está muy asociado al tabaquismo", recalcó.



Jóvenes con cáncer



Hoy en día personas más jóvenes reportan padecer cáncer aunque no son la población más grande pero los factores que del riesgo han ido aumentando.



"Mientras más pasa el tiempo vemos a personas con menos de 40 años de edad que tienen algún tipo de cáncer y tiene que ver con la carga genética, la contaminación, la alimentación y el mal estilo de vida que cada persona lleva durante años".



"Hay hombres que entre los 20 y 30 años de edad desarrollan algunos tipos de tumores como los germinales en testículos u osteosarcoma", señaló.



Etapas de cáncer



Cynthia Rojas Camarena explicó que existen cuatro etapas del cáncer, siendo la cuarta en donde el tratamiento es paliativo, es decir, solamente para controlar los síntomas de la enfermedad y dar una mejor calidad de vida el tiempo que les quede.



Enfatizó que cuando una persona llega en una etapa 1, 2 ó 3 hay más probabilidades de vencer el cáncer.



"En la etapa 2 tienen un 50% de que en un largo tiempo no regrese la enfermedad y en la 3 un 34% de probabilidad de sobrevivir", afirmó.



De acuerdo a la especialista es de suma que las personas se hagan estudios frecuentes y si hay una persona en la familia que tuvo o tiene cáncer vayan al médico, pues la prevención y detección a tiempo pueden salvar su vida.