Solicitan vecinos mayor seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de seguridad en la colonia Pimentel causa preocupación a los residentes del sector, debido a que las calles del lugar continúan siendo peligrosas.



María Jiménez, residente de la zona por más de 20 años, relató que después de algunos hechos violentos registrados durante el año pasado, algunas personas decidieron mudarse a otros lugares más "tranquilos".



"Hace unos siete meses mataron a una viejita aquí y ya después de eso muchos se quisieron ir, mientras que a otros no nos quedó de otra más que buscar proteger nuestros hogares", dijo.



La señora, quien se encontraba fuera de su casa regando las plantas, indicó que algunos meses después de dicho suceso violento varias patrullas se miraban por el lugar, pero a la fecha ya no se observan tantas.



"Sí se veían a diario y a toda hora, ahora sí se ven pero no tan seguido por lo que algunos de nosotros esperamos que no dejen de seguir vigilando", indicó.



La condición de las calles se encuentra deplorable, ya que algunas vialidades se encuentran llenas de baches y los residentes del lugar han tenido que utilizar arena para taparlos.



"Desde más de 25 años no han hecho ninguna reparación de las calles, se van a poner peor si no se les da mantenimiento", comentó José Rafael Verdugo, quien agregó que él en compañía de otros vecinos han tenido que ir por material para tapar los baches.



El pavimento, el cual se nota gastado por el uso y las inclemencias del clima, ha sido un dolor de cabeza para los habitantes de la Pimentel, los cuales ya han solicitado a las autoridades hacer algo al respecto.



Otro de los problemas que fueron resaltados por los colonos fue la falta de iluminación en algunas zonas, sobre todo las cercanas al estadio Héroe de Nacozari, ya que gente con aspecto sospechoso o vagabundos se meten al recinto.



La iluminación es un problema que consideran importante los lugareños y opinan que la falta de luz ayuda a los maleantes a "hacer de las suyas".



Los habitantes de la colonia Pimentel pidieron a las autoridades mejorar las condiciones de las calles, así como también del servicio de alumbrado el cual favorece al vandalismo.