Calle es un templo a los baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hartos se encuentran los vecinos de la colonia Valle del Marqués, quienes denuncian gran número de baches situados por la calle Templo de Tepoztla, la cual es una de las vialidades más transitadas de la comunidad.



Fue desde hace más de un año cuando los residentes del área comenzaron a notar el incremento de hoyos en el pavimento, lo cual ha originado hasta cinco percances automovilísticos en lo que va del año.



Juan Valenzuela Portillo, quien transitaba por el lugar, señaló que en una ocasión y viajando en su motocicleta, sufrió una caída fuerte mientras pasaba por el área reportada que le dejó lesiones leves en la cadera.



"Hace como cinco meses y ni había tantos baches como ahora, lo que pasó es que al tratar de sacarle la vuelta a un hoyo caí en otro que al parecer estaba más hondo y eso fue lo que me hizo desviarme y caerme".



"Más que una caída fueron las raspadas que me dí, en toda la cadera tenía mucha sangre y la verdad es que entiendo que tuve la culpa, pero me dio más coraje ver que no tapan los baches, pero para pedir que uno pague sí son muy buenos".



Carolina Montijo Valle, vecina de la colonia, agregó que a diario caen hasta dos carros en los hoyos, los cuales han intentado reparar entre los mismos residentes del área.