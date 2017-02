Proyectar a la Unison a nivel internacional es su meta a 4 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mediante una formación humanista de sus estudiantes y la vinculación con los sectores económicos y sociales, Ignacio Lagarda Lagarda buscará proyectar al exterior a la Universidad de Sonora para lograr un mayor reconocimiento.



"Mi visión de la Universidad a cuatros años, quiero que sea una Universidad vinculada a nivel nacional e internacional, conocida, querida, respetada y amada por los sonorenses y por sus propios miembros", manifestó el aspirante a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios.



Confió en que una persona con un perfil distinto a quienes han dirigido a la Unison en los últimos años, pueda discernir entre los elementos cuantitativos y los cualitativos para descubrir el potencial universitario.



Hasta ahora no se ha aprovechado a los casi 30 mil estudiantes con los que cuentan, expuso el geólogo de profesión, así como a su planta de investigadores y el resto del recurso humano y de conocimiento que en sus aulas y laboratorios se genera.



QUE CONOZCAN POTENCIAL



"¿Qué hay qué hacer con ese potencial?, exactamente lo que no se ha hecho, hay que sacarlo hacia el exterior, que la gente sepa y conozca el potencial que tiene la Universidad, ese potencial de productividad", afirmó.



Si la sociedad y los sectores productivos de Sonora, México y a nivel internacional conocen lo que se hace en la Unison, señaló, se interesarán en sus investigaciones y productos, se podrán hacer alianzas y sería una nueva fuente de ingresos para la administración.



Aseguró que en un escenario de recortes al presupuesto por parte de los gobiernos estatal y federal, el próximo rector debe ser un gestor que le procure recursos a la institución por medio del aprovechamiento de los bienes tangibles e intangibles que se poseen.



"Más allá de la venta de patentes o de conocimientos, la Universidad debería también de vender productos, hay otras universidades que han hecho otros negocios, por ejemplo, inmobiliarios, que les han generado una enorme cantidad de recursos", apuntó.



CUATRO PUNTOS EN PROPUESTA



Y para consolidar a la Unison, Lagarda Lagarda tiene cuatro puntos principales en su propuesta: El primero es la búsqueda de esas fuentes alternativas de financiamiento y en segundo término buscar la eficiencia presupuestal mediante una reforma administrativa.



Agregó que sentadas las bases del manejo de la Universidad, se plantea arrancar un proyecto de mercadotecnia social para dar a conocer a la Máxima Casa de Estudios a México y en una plataforma internacional.



Si con este proyecto se pueden captar más recursos, adicionales a los que se presupuestan, declaró, la administración estará en una mejor posición para dialogar y hacer propuestas a los trabajadores y maestros que integran los sindicatos.



"Ellos (los sindicatos) tienen que hacer conciencia de que se necesita cooperar a favor de la Univerasidad para que le vaya bien y cambiar ese paradigma y ese es mi principal objetivo, de que la Universidad es sinónimo de huelga", enfatizó.



Considera que la Unison debe dejar de ser un claustro donde unas cuantas personas toman decisiones que afectan a muchos y dar paso a una institución abierta, donde se privilegien opiniones de estudiantes, maestros y trabajadores, así como de agentes externos.



"Se requiere consultarlos, hablar con los estudiantes, es un ejercicio que yo no sé por qué no hacen, se requiere ir a todas las escuelas, por cada Departamento, hay que recuperar la organización de los estudiantes, una organización responsable, conciente", consideró.



De llegar a la Rectoría, dijo, su estilo será claro y transparente, sin imponer, que partirá de una visión humanista, que pondrá a la cultura como un aspecto importante en la formación profesional, sin dejar de lado la eficiencia administrativa.