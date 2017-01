Fuga de agua genera insoportables olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Insoportables olores y hasta un accidente vial ocasionó una fuga de drenaje ubicada en José María Escriba Balaguer y Lucrecia Ruíz de Ayón en la colonia Villas del Palmar.



El derrame del líquido contaminado persiste desde hace casi un año y pese a la constante atención de elementos de Agua de Hermosillo, no deja de brotar el agua con desechos, externó Manuel Gómez Fernández, vecino del sector.



“Paso por aquí todos los días porque voy con mi hija a cuidar a mi nieta mientras trabaja y es una apeste horrenda, no se puede ni respirar a gusto”, comentó, “sí vienen a arreglar pero no dura ni una semana bien y a los días ya está saliendo el cochinero otra vez”.



Ramón Gámez Conde, quien transitaba por el área, relató que durante la tarde de ayer resultó lesionado en su rodilla izquierda al resbalar en su motocicleta al transitar por el sector donde se encuentra la fuga.