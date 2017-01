Esperan aumento de varios productos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A partir de la segunda quincena de enero se espera que suban los precios de algunos productos, expresaron comerciantes del Mercado Municipal, debido al alza de la gasolina.



Con el inicio de año y el aumento a la gasolina y otros servicios, los comerciantes esperan que haya un aumento en los alimentos como carne, verduras y semillas, por lo que tendrán que ajustar los precios al público.



José Humberto Briseño, quien junto a su familia cuenta con un puesto de verduras, expresó que aunque el costo de algunos productos es variable, con estos aumentos de combustibles se espera un alza considerable en alimentos transportados vía terrestre.



"Todavía no se ve porque la mercancía ya viene rodando, es mercancía que se quedó del año pasado en las bodegas, a partir de esta semana vamos a ver cómo llegaron los precios nuevos sobre todo por el aumento de la gasolina", recalcó.



Los comerciantes expresaron que el incremento de los precios en alimentos de la canasta básica, tienen que ajustarse conforme aumenten los proveedores.



"Si donde nos los venden le suben, pues nosotros también tenemos que subirle, no es que nosotros queramos, no es que lo pensemos o planeemos, tenemos que ajustarnos a los precios", dijo Elizabeth Federico.