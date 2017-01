Buscan concesionarios de transporte cómo enfrentar incremento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Concesionarios del transporte urbano aseguran que el aumento en el combustible les afectará, por lo que tienen que ver con la autoridad estatal cómo enfrentar la situación.



El titular de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte en Hermosillo (Sictuhsa), José Luis Gerardo Moreno, mencionó que no esperaban que el incremento fuera de un día para otro.



"Estamos buscando cómo aminorar este efecto, en Hermosillo el transporte público consume un millón de litros mensuales de diesel, toda la ciudad, entonces el efecto de alza de los 3 pesos con poco más de 10 centavos sube a más de tres millones de pesos mensuales nada más con el solo incremento consumiendo los mismos litros".



"Obviamente tenemos que buscar una estrategia en conjunto con el Gobierno del Estado quienes son los que nos exigen o buscar cómo conseguir la mejora en el transporte, cómo mejorar frecuencia, cómo tener más unidades", manifestó.



Gerardo Moreno agregó que se busca consumir menos combustible en estos días, mientras se conoce lo que seguirá para el transporte urbano.



"Todo eso representa un incremento en los costos, son incremento que nosotros hemos buscado que el Consejo Ciudadano del Transporte reconozca, pero hasta ahorita no han dado ni señales de vida estos señores".



"En todo el 2016 no dieron señales de vida, intentamos buscarlos a manera personal, los buscamos y que nos invitaran a unas reuniones, pero en ese momento el presidente no aceptó que fuéramos", comentó.



GRAN GASTO OPERATIVO



El concesionario de la empresa Siente, la cual se encarga de la Ruta 10 en Hermosillo, Víctor Manuel Ibarra Gámez, mencionó que hasta en un 50% del insumo que se gasta en la operación del transporte urbano se va en el pago del diesel.



Por lo anterior se espera que en esta semana, directivos y concesionarios esperen hablar con la Dirección del Transporte para conocer el futuro que se tendrá por el incremento a la gasolina.



Ibarra Gámez, quien es uno de los dirigentes del sistema Siente, que opera la Ruta 10 con 20 camiones en la capital, indicó que sí habrá afectación en el costo del pasaje.



"Sí nos afecta, por eso en esta semana tenemos que verlo con el Director del Transporte para ver cómo nos va a afectar.



"Porque digamos que la gasolina es el 50% en el insumo del costo de manejar los camiones o en la operación, del costo operativo, el diesel es el principal insumo en el que se gasta", manifestó.



Cada uno de los camiones se llena con aproximadamente 130 a 140 litros de diesel y de manera diaria, al concluir la labor de trabajo se llena el tanque.