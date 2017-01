De diez en dos gasolineras no dan litros completos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gasolineras que en su mayoría suministran el combustible exacto, e incluso en algunos casos exceden la cantidad del líquido, fue el resultado que se obtuvo tras un recorrido realizado ayer en once establecimientos de Hermosillo y en varios municipios del Estado.El ejercicio realizado por esta Casa Editorial tiene el propósito de verificar si las estaciones de servicio expenden la cantidad de gasolina correcta por cada litro que adquiere el consumidor.De las once gasolineras visitadas en diversos sectores de Hermosillo, en diez accedieron para realizar la "prueba de litraje", es decir, se suministró el combustible en una probeta graduada, cuya capacidad asciende los mil mililitros.Los establecimientos "Gasolinera General Piña", "Gasolinera Perinorte", "Auto Servicio Rosales", "Combustible Perisur" y "Servicio El Gallo", dieron el líquido exacto.Hubo las que excedieron la cantidad de gasolina por el mismo costo, como "Servigas El Nocturnal" y "GP Gasolinera Perinorte", con 10 mililitros cada una, y "Alver Gasolinera", con 40 mililitros más.En contraste, las estaciones "Gómez Farías" y "Gasolinera Colinas", se quedaron por debajo de la línea que marca el litro, con 5 y 10 mililitros respectivamente.Varios despachadores manifestaron que la mayoría de las gasolineras en la capital del Estado proveen la cantidad correcta de líquido por cada 16.06 pesos, que es el costo por litro.Además señalaron que de manera constante se someten a la "prueba de litraje" que realiza la Procuraduría Federal del Cosumidor ( Profeco ), con la finalidad de ofrecer un servicio honesto a los ciudadanos."Gasolinera Progreso" prefirió no someterse a la prueba.