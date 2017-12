Salen hasta víboras de casa deshabitada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A casi un año de estar abandonada una casa en la cerrada Calzada de la Campiña, en Girasoles, al Norponiente de la ciudad, esta ha sido la acumuladora de basura y fauna nociva, aseguraron vecinos.



Luis Carrillo, colono del sector, afirmó que a pesar de que la casa se encuentre sola, no ha sido tomada como refugio de vagos, pero temen que siga la contaminación del sitio.



"Va para el año que dejaron esta casa y desde entonces la maleza se disparó, ¿no ve cómo está? También tiene mucha basura que la misma gente a veces deja, pero creo que el problema más grave es que toda esa suciedad provoca muchos animales", dijo.



El fraccionamiento Girasoles, se encuentra muy cerca de un cerro y vecinos creen que esto ayuda a que el espacio que ya no está habitado, críe animales ponzoñosos.



"Corremos muchos riesgos por esa casa y es que sale de todo, hasta víboras se pueden ver y es que estamos cerca del cerro y una casa que no está habitada se llena de muchos bichos, hemos tenido suerte de que no nos piquen", señaló Gisela Aparicio, habitante de Girasoles.



Los residentes pidieron a los ex inquilinos del inmueble, acudan a sellar la vivienda pues afirmaron que corren un gran riesgo.