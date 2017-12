Apoyo familiar es clave en la rehabilitación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El apoyo que se brinda en el entorno familiar es clave para que un niño que padece alguna discapacidad pueda rehabilitarse, así como la constancia y dedicación a las terapias, pero pocas veces se logra esa armonía, indicó el especialista en rehabilitación, Jesús Garay.



El médico acompañante de la Clínica A, del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), destacó que es importante que el paciente tenga una buena red de apoyo para poder salir adelante, ya que contar con un miembro en la familia que tenga alguna discapacidad es agotador, tanto física como mentalmente.



"Muchos de nuestros pacientes tienen una discapacidad muy severa, ya que son pacientes que se tienen que cargar; para el aseo personal se tienen que ayudar también, como para el baño, para el cambio del pañal, incluso para alimentarse", dijo.



Es básico el apoyo de todos los miembros de la familia, agregó, ya que debido al esfuerzo físico que conllevan los cuidados de un niño con cierto tipo de discapacidad, como alguna lesión en el cerebro, los familiares llegan a enfermarse y la mayoría de las veces sufren fuertes dolores de espalda.



El doctor Garay señaló que por esa razón, y como parte de la "terapia en familia", se adiestra a los integrantes del núcleo familiar en los cuidados especiales que tiene que tener el paciente, pero pocas veces logran integrarse todos los miembros.



"Normalmente quien está al cuidado de nuestros pacientes es la mamá, pocas veces logramos integrar de manera importante todo el apoyo por parte de la familia y por más que quisiéramos que nuestros pacientes tengan una evolución más rápida, por desgracia lleva mucho tiempo por lo mismo", comentó.



Trabajo constante



Claro que hay pacientes que con constancia, esfuerzo y trabajo logran rehabilitarse, añadió Garay, pero hay otros que a una avanzada edad nunca han llevado una sesión de terapia.



Para Anel Martínez no ha sido nada fácil enfrentar la discapacidad con la que cuenta su hijo Maximiliano, de 8 años de edad, ya que desde los tres meses de edad le detectaron retraso sicomotriz y desde hace 5 años lleva terapias en el CRIT.



"Yo creo que nadie se lo espera, al principio cuando te dicen: ‘Tu niño tiene discapacidad’, fue como una bomba, pero después lo asimilas y la misma necesidad te hace aprender, ya vas buscando doctores, ellos te van orientando y empiezas a buscar en dónde pueden darle terapias…es muy difícil", expresó.



Para "Max" también ha sido difícil cumplir sus metas de rehabilitación, indicó, ya que aunque cuenta con el apoyo de toda la familia, otros malestares físicos le han impedido cumplir con sus terapias, además de que su residencia es en Ciudad Obregón.



"Ha tenido muchos problemas de salud, porque tiene nomás un riñón y tiene problemas en las tripitas, tenía mal rotación intestinal y estuvo como un año en el Seguro internado y casi no veníamos, y hace como un año que nos volvimos a incorporar, y venimos cada mes o mes y medio", dijo.



Funciona terapia



La evolución de "Max" ha sido lenta, pero sí ha funcionado bastante, señaló, ya que antes de recibir terapias el niño era bastante frágil y tenía cuidados especiales muy rigurosos, a diferencia de hoy que sus cuidados son los de un niño sano.



"Antes era como un trapito, teníamos que tener cuidado al moverlo porque no sostenía la cabeza, no se sentaba, no tenía tono muscular, por su riñón teníamos la comida muy estricta, nada de sal, conservadores, nada de grasa, pero ahora ya es más normal", explicó.



La clave para que los niños se rehabiliten es el amor, añadió, tanto de la familia como el que te brindan los médicos, las enfermeras y todos los involucrados en las terapias.