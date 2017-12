Les "pega" fuerte el invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un techo de lámina y madera aún no terminado con paredes de lona y cartón viejo es la vivienda de Melanie Verónica Rodríguez Muñoz y su familia, en la invasión 10 de Mayo, y quien asegura pasar mucho frío durante la noche y parte de la mañana.



Durante la mayor parte del día la casa de Verónica es cálida, más de lo normal, pero al caer la noche esta se convierte en una hielera ya que el techo de su vivienda no está terminado y el gélido viento enfría todo a su paso.



A pesar de que es mucha la necesidad y carencia, Verónica y su familia viven feliz; sus pequeños hijos son el motor de su vida y su esposo busca cada día mejores oportunidades para sacarlos adelante.



"Hasta ahorita estamos pasándola con lo poquito que tenemos, yo me dedico al hogar y mi esposo no tiene trabajo y ahorita está con lo que le sale al día, y es muy duro encontrar algo en estas fechas,", comentó.



En el verano Verónica se enfrentó al duro calor, ahora, aunque no ha hecho mucho frío, el viento helado penetra en cada rincón de su casa y esta situación la preocupa por sus hijos.



Casa muy helada



"Tenemos las cobijas suficientes para calmar el frío por ahora y es que aquí es muy intenso el frío; es muy helada la casa por el material con el que está hecha: Lámina, cartón y lona, entra mucho el frío por las paredes.



"Me preocupa porque tengo dos niños y uno que viene en camino y a ellos pues los arropo muy bien para que no se enfermen; nos las pasamos comiendo avena y tomando leche caliente para amortiguar el frío", aseguró la joven madre.



A pesar de que aún Hermosillo se encuentra con un clima veraniego, de a poco las temperaturas han bajado en la ciudad y se espera un frío igual de intenso y calador que en años anteriores.