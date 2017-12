Amontonan la basura en banqueta de bulevar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace dos semanas un montón de basura se encuentra obstruyendo la banqueta del bulevar Camino del Seri y Solidaridad, en la colonia Las Villas, por lo que residentes solicitan la inmediata limpieza del lugar.



Los vecinos cercanos al problema comentaron que a pesar de que no es mucha la basura y ramas acumuladas se está criando fauna nociva que se propaga rápidamente por el lugar.



Olga Navarro, residente afectada, mencionó que la montaña de basura ha crecido más pues algunos de los habitantes han dejado sus desechos en el sitio.



"No sé quién podó los mezquites y ahí dejaron el cochinero en la banqueta y como la gente es tan cómoda ahí le echó basura que es de casa y es que no alcanzan a sacarla para que se la lleve el recolector y ahí se queda y es una peste", aseguró.



La suciedad en la banqueta da mal aspecto al lugar, además los peatones tienen que sacarle la vuelta para poder pasar, pues esta obstruye un buen tramo.



"Si molesta mucho la basura y más que la peste es porque obstruye mucho el paso de las personas, ahí uno anda sacándole la vuelta pues tiene un pedazo con mucho cochinero y es que no sé en que cabeza cabe que dejan la basura en la banqueta", informó Lizeth Ramírez, vecina.



Las colonas esperan que los responsables no vuelvan a llenar de suciedad el lugar e invitaron a los demás vecinos a colaborar con la limpieza de la banqueta.