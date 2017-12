Frena "Fuego Fue" incendios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de los principales motivos para crear el producto "Fuego Fue" -un inhibidor que evita la reiginición de fuego y encapsula los hidrocarburos de los humos tóxicos- fue prevenir que el fuego deje a miles de familia en la calle.



Onésimo Castro Medina, creador de "Fuego Fue", aseguró que el producto surgió con la idea de combatir incendios, siendo único por sus compuestos naturales.



El producto es totalmente biodegradable y sirve para combatir incendios de tipo A, B, C y K; al ser rociado, el fuego automáticamente se detiene, detalló Víctor Jesús Enríquez López, de Extintores V y M.



"Este es un inhibidor y un es un combatiente del fuego que cuando llega a donde está el producto automaticamente se apaga, se detiene, es más rápido que un extintor y es para apagar fuegos tipo A, B, C y K", detalló.



Durante la demostración del nuevo producto para combatir el fuego, un pequeño cuarto de madera fue rociado con "Fuego Fue": Solamente la mitad se incendió y la otra no.



En el lugar se contó con la presencia del cuerpo de bomberos, quienes avalaron la eficacia y rapidez del inhibidor, el cual es inofensivo por sus compuestos naturales.