Miles de hermosillenses dan vida a los panteones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde temprana hora, muchos con la intención de ganarle al calor, miles de hermosillenses visitaron y dieron vida, luz y color a los diferentes panteones de la ciudad, donde visitaron las tumbas de sus deudos por el Día de Muertos.



Con flores adornando los sepulcros y veladoras encendidas, los visitantes rezaron y oraron por sus difuntos, otros más hasta música les llevaron o contrataron a grupos que andaban por ahí para que les tocaran las canciones que más les gustaban.



Levantarse temprano y llegar a tiempo al panteón de La Manga fue lo que hizo doña Francisca Félix, que durante trece años ha visitado la tumba de su esposo.



"Aquí está mi esposo, desde hace trece años que él partió, visito su tumba y pues ha estado muy bien el movimiento del panteón. Yo llegué a las 8 de la mañana y pues estamos todo el día, porque aquí está mucha de nuestra familia, es un día familiar para nosotros", aseguró.



Don José Luis Solís, por más de 30 años ha visitado cada día de muertos la tumba de su padre en el panteón del Palo Verde, donde dejó una ofrenda de flores en su honor.



"Aquí estamos trayendo estas florecitas a mi padre, hace como unos 32 años se fue de este mundo, pero siempre lo estoy recordando", expresó.



Los vendedores no faltaron en los panteones atendiendo las necesidades de todos, ya sea de flores, comida o bebidas.



"Yo llevo más de 40 años en esto y el Día de Muertos se vende todo; nosotros ofrecemos la gladiola, el pompón, las margaritas, toda esa flor que viene del Estado de México; hay mucha gente este año, del año pasado para acá sí he notado un cambio porque hay más venta, más gente", comentó Martha Tapia, ubicada en el Palo Verde.



Un estimado de 150 mil personas se esperaba que visitaran los panteones municipales, según información brindada por de la Coordinación de Servicios Públicos.



En el caso del Panteón Yáñez los hermosillenses acudieron desde temprano, y aunque según comentaron algunos visitantes la afluencia no era como otros años, la venta de flores fue abundante.



"Se ve poca gente en comparación a otros años, yo creo que porque no cayó fin de semana y en algunos trabajos no dieron el día, pero hay mucha flor, se ven muy bonitas las tumbas", expresó la señora Mónica Álvarez, quien acudió acompañada de sus hijos a visitar a su abuelo.



En el Panteón Municipal, ubicado en el Sahuaro, se vio un concurrido desfile de visitantes; niños, adultos y personas de la tercera edad, agradecieron el refrescante viento que se sentía bajo los árboles.