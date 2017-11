Parece fuga de agua parte del paisaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la calle López Portillo, entre Del Maestro e Italia, en San Pedro El Saucito, reportaron una fuga de agua potable que salió desde hace una semana, por lo que piden su inmediata reparación.



Alondra Enríquez, residente del sector, comentó que el brote es constante en el lugar pues el agua ya tiene marcado el camino que recorre en la calle.



"La fuga esta siempre ha salido, es rara la vez cuando no brota; la tierra ya está marcada por donde pasa el agua y de igual forma por donde sale se hace un cochinero", aseguró.



Aunque es constante que trabajadores de Agua de Hermosillo acudan al lugar a reparar, en cuestión de horas vuelve a salir, acción que atribuyen a las viejas tuberías de la calle.



"Yo creo que las tuberías ya no sirven o algo, porque siempre está saliendo la fuga aquí y es un problema porque pues la calle no está pavimentada, se hace mucho lodo; o sea sí vienen a arreglar pero al rato vuelve a salir", aseguró Fabiola Encinas, habitante de San Pedro El Saucito.



Las lugareñas solicitaron a Aguah un cambio de tuberías, pues consideran que la actual ya acabó su tiempo de vida útil.