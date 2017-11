Un donador podría acabar con su dolor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un solo donador de sangre es la clave para que Silena pueda ser operada. Estuvo más de cinco meses con una dolencia en el abdomen y hace apenas uno estuvo en urgencias por la intensidad de las punzadas que le provocaron las piedras alojadas en su vesícula.



Silena Aranzazú Aguilar García es una joven de 23 años, originaria de Chiapas, que vive en Hermosillo porque ella y su familia viajan a Sonora cada año para trabajar en diversos campos agrícolas en la pizca de nuez, chile morrón, sandía y uva.



"Tiene Seguro Popular y le va a cubrir el 50% de la operación", explicó Ramona García, madre de Silena, "nosotros tendremos que pagar el resto y los medicamentos que hagan falta, pero no tenemos recursos; la verdad, vivimos al día".



Silena y Ramona viven en una casa rentada en Hermosillo, donde apenas tienen una cama individual, una estufa y un refrigerador pequeño, mientras los esposos de ambas se encuentran en Empalme trabajando en un campo; madre e hija trabajaron también, pero la enfermedad de Silena las imposibilitó a ambas.



Para poder trabajar, las mujeres tienen que comprobar que están acompañadas de un hombre y así hacerlo en pareja, requisito primordial para obtener un cuarto dónde dormir en los campos; por ello, al enfermarse Silena, recortaron a su esposo en el campo anterior al actual en Empalme.



"Desde junio empecé mala y ha sido pesado, nada más me han controlado un poco el dolor", contó Silena, "no hubo camilla cuando estuve en urgencias, me dijeron que habría pasado a operación directo, pero ahorita me dijeron que hasta que yo traiga al donador, van a hacerme el estudio socioeconómico para que me puedan dar fecha de operación".



Mientras eso sucede, Silena pasa los días a duras penas; hay veces que está bien, otras no tanto, pues llegó al punto en que el medicamento ya no surte efecto.