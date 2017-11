Llaman a no usar camión urbano en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En protesta por considerar que se presta un servicio deficiente a los usuarios, la organización ciudadana Vigilante del Transporte convoca a no utilizar camiones urbanos el sábado 25 de noviembre.



Alfonso López Villa, dirigente de la organización, indicó que esta medida representa un reclamo hacia las autoridades del Gobierno y los concesionarios del transporte, por el alza en la tarifa, la falta de unidades y el incremento en los tiempos de espera.



Señaló que, a pesar de que el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT) aprobó el pasado 7 de julio una tarifa al usuario de 9 pesos, a la fecha no se han visto mejoras en el servicio.



"Queremos levantar la voz para que ya hagan algo porque esto ya se está saliendo de control, hay un plan operativo que contempla 375 unidades para un servicio de calidad, y la realidad es que cada día difícilmente salen a trabajar más de 300 camiones", expuso el dirigente de Vigilantes del Transporte.



Para invitar a la ciudadanía a no utilizar el transporte público el día de la protesta, López Villa apuntó que este domingo harán entrega de volantes en el área comercial del Centro de la ciudad, y que en los próximos días harán la misma actividad en varias colonias.



Puntualizó qué, de acuerdo con las estadísticas de Vigilante del Transporte, alrededor de 200 mil personas usan el servicio de transporte los sábados, por lo que al no utilizar los camiones de las 19 rutas se estiman pérdidas para los concesionarios de más de un millón de pesos.