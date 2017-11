Corrupción se ha multiplicado en todos los niveles: Gustavo de Hoyos Walther

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El principal problema que preocupa a los mexicanos en todo el País es la corrupción galopante que se ha multiplicado, no sólo en el Gobierno federal, sino en municipales y estatales, subrayó Gustavo de Hoyos Walther.



El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) resaltó que son cada vez más los niveles de impunidad que se tienen en cualquiera de los tres niveles de Gobierno, fuera del rubro de inseguridad.



"Por esa realidad es que hemos estado impulsando durante los últimos meses la conformación de sistemas locales que enfrenten la corrupción", manifestó el líder empresarial durante su visita a Sonora.



De Hoyos Walther precisó que sí se tienen importantes avances en el tema del combate a la corrupción, sin embargo, acentuó que todavía está pendiente el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción.



"Como saben, en tres ocasiones consecutivas el Senado ha estado posponiendo esta delicada responsabilidad", expresó, "si no se nombra a un Fiscal Especial en hechos de corrupción, esta omisión está provocando algo perfecto para los ‘pillos’, porque no hay Fiscal y no hay delitos, pues no entran en vigor".