Diario de una lucha contra el cáncer: Yoly Díaz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para mí cuando me dieron los resultados, fue una noticia muy fuerte y me sentí devastada. Pensé que en unos seis meses o en un año me despedía de este mundo, pero le agradezco mucho a Dios por tanta fortaleza y salud que me ha dado y ahora pienso que sería muy triste haberme ido sin saber disfrutar lo que es la vida.



Siento que soy una mujer muy afortunada por todas estas vivencias que he tenido en estos últimos 10 años, que son los más maravillosos de mi vida, sentí palpar la muerte y estar aquí con tantísimas cosas... que me dí cuenta que la vida es hermosa y, ni cómo pagar todo esto.



Gracias a Dios y a la Virgen que siempre han estado en mis oraciones.



* Hace 10 años de su diagnóstico. El ejercicio, ya que es ciclista y va al gimnasio, una buena alimentación y una actitud positiva ante la vida y las adversidades, considera que fueron cruciales para dar la batalla al cáncer.



Aún con las sesiones de quimioterapia jamás dejó de ejercitarse.

A raíz de su experiencia Yoly Díaz es voluntaria en el Grupo Reto y comparte su experiencia con otras mujeres como un ejemplo de que el cáncer sí se puede vencer.