Sufren usuarios largas esperas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aumento a la tarifa en el transporte público no se refleja en una mejoría de la realidad diaria del usuario; los largos tiempos de espera son su principal reclamo, afirmaron representantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo A.C. y Vigilantes del Transporte.



En la más reciente encuesta efectuada por la Unión, del 14 al 24 de septiembre, el tiempo de espera promedio que señalaron los 272 usuarios encuestados es de 20 minutos, sin embargo, se tienen ‘líneas problema’ con picos de hasta una hora.



"Ese es el problema numero uno: La frecuencia no regulada entre una unidad y otra, que sigue siendo el clamor, la exigencia de los usuarios, obviamente, esperar menos tiempo", dijo Ignacio Peinado, representante de la Unión de Usuarios.



Es imperante que exista un mayor control y supervisión en este sentido, dijo Peinado, además de que ingresen nuevas unidades y que la autoridad no sacrifique el buen servicio por un margen de mayor utilidad en beneficio de los concesionarios y empresas, poniendo en último término al usuario.



"Tiene que haber una congruencia, que realmente los ingresos adicionales que están teniendo se vean reflejados en el servicio, porque no sucede así y esa es la inconformidad de los usuarios", explicó.



Peinado recomendó además solicitar la tarjeta prepago y evitar el efectivo para pagar sólo lo que corresponde a cada unidad.



FALTAN UNIDADES



Alfonso López, representante de Vigilantes del Transporte, señaló que la falta de cerca de 80 unidades de transporte sigue siendo una realidad, aún con la entrada de unidades emergentes en semanas pasadas.



"Hay muchas quejas en los camiones, no están las unidades que deben estar; mucha gente se está quedando varada y se tiene que ir en taxi o en ‘raite’, porque pasan las unidades llenas cada 15 ó 18 minutos y no se paran, entonces tienen que pasar dos o tres unidades más hasta que los usuarios puedan subirse a una, alargando los tiempos de espera", afirmó.



Es tanta la falta de camiones que ni siquiera se notó la entrada de las unidades emergentes, pues circulan actualmente entre 330 y 340 unidades, cuando el número idóneo que estima Vigilantes, es de 410 camiones circulando en la ciudad.



"No hay ninguna mejoría", aseguró López, "nos la volvieron a hacer los concesionarios y el Consejo Ciudadano del Transporte".