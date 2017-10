Hay mucha maleza en bulevar Caleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Nuevo Hermosillo reportaron la maleza acumulada en el camellón y banqueta del bulevar Caleza, debido a que no han sido limpiados en los últimos meses.



Frente a la clínica del IMSS, la maleza crecida obstruye el paso de los peatones, quienes tienen que bajar a la calle para poder transitar por la zona, con el riesgo de sufrir algún accidente.



"No se puede caminar por la banqueta porque está llena de ramas, te puede salir un animal ahí y mejor nos bajamos, por esta calle pasan muchos carros y muy rápido", platicó la señora Norma Martínez.



Habitantes de la zona y visitantes del hospital destacaron que la gente aprovecha la maleza acumulada para depositar basura en la banqueta y el camellón, por lo que piden a las autoridades la limpieza del lugar.



"Yo a diario paso por aquí y no han limpiado desde hace rato, es peligro además por los animales y que la gente no puede pasar, se ve muy feo todo el cochinero enfrente del hospital", recalcó.