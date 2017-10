Aprovechan "pafas" entrada masiva de autos "chuecos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Líderes de organizaciones que afilian vehículos "chocolates" y que cobran una cuota que va de los 300 a los 600 pesos, afirman que no es negocio para ellos esta actividad y que tienen otra profesión.



En el Estado circulan al menos 450 mil vehículos de procedencia extranjera en forma irregular y lo hacen sin pagar impuestos, cantidad que se suma a las cerca de 850 mil unidades que transitan en la entidad en forma regular.



Gamaliel Cañedo Maciel, Fidel Lugo Ayala, Rigoberto Cota Buelna y Omar Lugo Patrón, son dirigentes de Odepafa, Onapaffa, Feoss y Condefa, respectivamente; juntos tienen afiliados al menos 400 mil autos de procedencia extranjera introducidos ilegalmente al País.



El primero de ellos, presidente de Odepafa que se fundó en 1996, afirma que tiene un despacho jurídico junto con su hermano, oficina que funciona para atender a quienes pretenden adherirse.



"Nosotros tenemos la organización además de que trabajamos", mencionó, "somos abogados en el despacho jurídico junto con mi hermano".



Lugo Ayala, dirigente de Onappafa, grupo que este año cumple 28 años, asegura ser agricultor y tener unas tierras que le dejó su mamá.



"No es mucho lo que entra a la organización y a veces alcanza, yo soy agricultor, siembro y tengo unas tierritas de mi madre...", citó.



Los 350 pesos que cobra a la persona por afiliar el automóvil son utilizados para pagar las oficinas que tienen en diferentes municipios, pero además lo utiliza para la contratación de abogados y gestiones.



DICE QUE ES VOCACIÓN



Para Rigoberto Cota Buelna, presidente del Frente Estatal de Organizaciones del Sector Social (Feoss), resaltó que no es negocio afiliar autos como la sociedad lo piensa.



"Es una vocación de las personas, de los que nos dedicamos a esto de atender a la gente, somos líderes, nos gusta, nos apasiona, yo estudié ciencias políticas y me gusta ver que se resuelvan los problemas, me gusta tratar con la gente".



Cota Buelna asegura tener taquerías y laborar en un despacho fiscal.



"Son muchas las actividades que realizamos, esto de los carros chuecos no es negocio, menos ahora", dijo, "como lo ves aquí la mayoría de los carros son importados, casi ya no entran carros".



Al igual que los otros dos líderes, la cuota única de 350 pesos es para el pago de oficinas, colaboradores y el asesoramiento legal del propietario de la unidad.



Para afiliar, la mayoría de ellas, te piden la factura del auto, una identificación oficial y pagar la cuota, entre otros requisitos que varían dependiendo de la "pafa".



PARA LOS GASTOS: CONDEFA



El dirigente del Comité Nacional Pro Defensa de la Economía Familiar A.C. (Condefa), Omar Lugo Patrón, en el sentido de si es o no negocio, dijo:



"No (es negocio), es una aportación que dan los socios, con eso se paga luz, se paga agua, se paga renta, el traslado de los compañeros, alimentación", comentó y negó que se trate de una empresa o de hacerse rico.



El dirigente estatal aseguró que su economía personal depende de su Sindicato Estatal de Construcción, Industria y Comercio en los que tienen algunos contratos, posee algunos inmuebles y hace trabajos de construcción.



Además, detalló, él fue minero en Cananea, por lo que su liquidación la invirtió en los negocios que ahora tiene y que le permiten cubrir sus gastos.



"En la cuestión de las finanzas no te pudiera dar una cifra, por qué, porque yo no veo eso", expresó, "yo lo que me encargo es de la organización en todo el Estado de Sonora y en todo el Estado de Baja California".



DECOMISAN MÁS



De 2015 a la fecha la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), dependiente de la Secretaría de Hacienda estatal, ha intensificado los operativos en contra de los llamados autos "chocolates".



La dependencia, a través de una solicitud de transparencia, informó que de 166 incautados en 2015 pasó a 599 en este año, cifra que además es la más alta entre 2004 y 2017.



Hacienda estatal negó proporcionar dónde se realizaron los embargos, ya que obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría lo que podría afectar a la recaudación de contribuciones.



LOS "CHUECOS" EN MUNICIPIOS



En Nogales se estima que circulan alrededor de 7 mil vehículos "chocolates" afiliados a diversas organizaciones que se dicen llamar de protección al patrimonio familiar.



Rigoberto Morales García, comandante de Tránsito, indicó que estas unidades son sujetas a infracciones cuando incurren en las mismas.



Martha Lidia Ramírez Cárdenas, coordinadora en Nogales de Condefa, explicó que son alrededor de 4 mil las afiliaciones de vehículos que han realizado en esta frontera, de los cuales unos mil ya se dieron de baja.



Destacó que hay personas que llevan a cabo su registro y que luego por diversas razones, como puede ser alguna descompostura, los dan de baja.



Fidel Lugo Ayala, de Onappafa, informó que en la zona urbana y rural de Guaymas circulan alrededor de 6 mil carros ilegales, de los 4.5 millones a nivel nacional.



Aunque las autoridades de Seguridad Pública Municipal de Navojoa desconocen la cantidad de carros "chuecos" que circulan en la ciudad, señalaron que los conductores de este tipo de vehículos aprovechan el anonimato para cometer faltas al reglamento de tránsito.



VENTA EN APSON



Actualmente los vehículos sin importar pueden adquirirse en la orilla de la carretera que atraviesa Agua Prieta, donde se exhiben los automóviles con información como el modelo y el precio.



Ramón García Rodríguez, gerente de una Agencia Aduanal, expresó que la mayoría de quienes venden esos automóviles son personas que en algún momento estuvieron bien establecidos, pagaban impuestos y estaban registrados ante la Secretaría de Hacienda, dijo.



"Pero por ahí empezó el problema, quitaron el registro como empresa comercial de vehículos usados (el Gobierno), te quitaron la figura de lotero, te quitaron todo lo que tenían, entonces los echaron a la calle", mencionó.



SON CAROS AUTOS NACIONALES: PROPIETARIOS DE "CHUECOS"



Jesús, Juan Pablo y Sofía tienen algo en común, aseguran adquirieron un auto "chocolate" porque consideran que comprar un vehículo nacional es muy caro y no les alcanza el sueldo.



El primero de ellos circula en Navojoa con una unidad de procedencia extranjera, pero antes visitó varias agencias de distintas compañías automotrices.



"Creo que la publicidad y créditos de las financieras de automóviles son engañosas y terminas endeudándote por alrededor de cinco años y pagando mucho más del valor real del vehiculo", abundó.



Juan Pablo, un residente de Guaymas, es propietario de un Mazda 3, modelo 2006, afiliado a Onappafa, mismo que hace tres meses decidió comprar.



"Por ejemplo, para comprar este ‘carrito’ gasté 45 mil pesos, con ese dinero si hubiera buscado uno mexicano tendría que haberme conformado con un modelo 2003 o más abajo y pues ese no es negocio, si hay oportunidad de tener algo mejor hay que tomarla", destacó.



Sofía, de la colonia Jardines del Valle en Cajeme, explicó que son ya tres los vehículos de este tipo los que ha adquirido en los últimos años, al ser más económicos que los legalizados o mexicanos.



Además con estos vehículos no están comprometidos a pagar las revalidaciones de placas anuales y multas, dijo, y no son retirados ni molestados por las autoridades.



De manera regalada por parientes en Estados Unidos y comprándolos en las calles de Nogales, es como muchos adquieren un vehículo americano, señaló Martha Lilia Ramírez Cárdenas.