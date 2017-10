Ingreso ilegal de autos sostiene a 14 organizaciones "pafas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La entrada ilegal de carros de Estados Unidos a Sonora ha propiciado el surgimiento de catorce organizaciones de afiliación, pero a pesar de que aceptan un cobro para trámite los dirigentes aseguran que no es negocio.



Gamaliel Cañedo Maciel, Fidel Lugo Ayala, Rigoberto Cota Buelna y Omar Lugo Patrón, dirigentes de Odepafa, Onapaffa, Feoss y Condefa, respectivamente, aseguran no vivir de esta actividad y que el recurso que obtienen lo destinan al pago de oficinas, empleados y servicios.



"Nosotros tenemos la organización además de que trabajamos", mencionó Cañedo Maciel, "somos abogados en el despacho jurídico junto con mi hermano".



Lugo Ayala, de Onappafa, señaló ser agricultor, pues trabaja unas tierras que heredó.



"Yo tengo mis taquerías, soy profesionista, soy licenciado en un despacho fiscal", refiere Cota Buelna, del Feoss.



Debe haber investigación de carros "chuecos": CPA

Por Ángel Lozano



Se debe realizar una investigación para esclarecer la manera en que se presenta el acceso de vehículos "chuecos" al País, señaló la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



La mandataria estatal refirió que las acciones legales por parte del Gobierno federal en contra de los vehículos de procedencia extranjera deben llevarse a cabo desde el inicio de la importación y no esperar a que ingresen a los estados.



Señaló que sin ser un tema de competencia estatal, es delicado aseverar que exista una red de corrupción por parte de los agentes aduanales, por lo que el Gobierno federal debe abrir una averiguación.



"No puedo hablar mucho de ese tema porque no lo conozco de fondo, pero sin saber si hay o no red de corrupción lo que siempre he dicho es queesos carros no pasaron volando", declaró la Gobernadora.