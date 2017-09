Es voz ciudadana origen de propuestas, asegura Luis Serrato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ser portavoz de las necesidades ciudadanas y lograr que éstas se atiendan a través de iniciativas de Ley en el Congreso del Estado, es para Luis Serrato Castell la mayor satisfacción de ser diputado local.



En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXI Legislatura reafirmó su compromiso de seguir impulsando el deporte, la educación y la seguridad, por el bienestar de los sonorenses.



Entre las acciones legislativas realizadas desde su curul en el Congreso del Estado y que a la fecha se han traducido en mejor calidad de vida de los ciudadanos, destacó la Ley Adopta un Campo, que consiste en el rescate de unidades deportivas a través de la iniciativa privada; la Ley Brandon, que garantiza a estudiantes sordos el acceso a un intérprete en los niveles Medio Superior y Superior; y la iniciativa de Ley Gabriel Domingo, que busca promover la donación de órganos. A continuación, la entrevista.



¿Cómo han sido los dos primeros años de la actual Legislatura?



LSC.- Primero decirte que a lo largo de estos años, del tiempo, uno va madurando, creciendo, aprendiendo y es una razón esencial y para el servicio público aplica igual y uno tiene que aprender de las experiencias, y en esta segunda ocasión como legislador -ya fui diputado federal y ahora como local-, la diferencia son los tiempos, son muy distintos los ciudadanos, están muy metidos, eso es bueno y a uno le ayuda y le sirve para irse actualizando y respondiendo.



En estos dos años todas las propuestas que he hecho derivadas de esos tiempos que estamos viviendo han venido de los ciudadanos; prácticamente me ha tocado ser un portavoz de temas que algunos de ellos ya son leyes, otros iniciativas, pero nacen de propuestas de la gente.



¿Qué iniciativas ha impulsado en el Congreso del Estado?



LSC.- Te platico sobre la Ley de Adopta un Campo. Yo soy papá de niños deportistas y los fines de semana vamos a los campos de la ciudad. Hemos ido a otras partes y hemos visto que los campos están en malas condiciones; allí hicimos una propuesta después de reunirnos con las asociaciones deportivas y planteamos de qué forma buscar, empujar un rescate, porque si lo dejamos al presupuesto público, el deporte se queda a lo último de la fila, porque no es de los temas que los gobernantes le entran de forma directa.



Entonces buscamos un esquema, que ya es ley, que a través de deducibilidad de impuestos cualquier empresario que invierta en la construcción, modernización, e incluso en el mantenimiento de ese campo es deducible de impuestos; además puede poner el nombre de su empresa, de alguna leyenda, publicidad... dependiendo del convenio que hagan a la Secretaría de Hacienda. Es ganar-ganar y se combate la inseguridad, porque (tener) las zonas limpias y abiertas evita que se conviertan en zonas de delincuencia y los empresarios ven a dónde se va su dinero y publicitan a su empresa.



En temas de educación y salud, ¿qué iniciativas ha impulsado?



LSC.- Un tema al que quiero hacer referencia es la Ley Brandon. Es algo que viví con profundidad porque se me acercó un muchacho de Arquitectura, de promedio 9.2, que con esfuerzos pagaba intérprete, pero una hora quizá no era mucho y pidió ayuda. Nos dimos cuenta que no se trataba sólo de ayudarlo, si no de atender un problema de discriminación, y planteamos una reforma a la ley que combate la discriminación. La Ley Brandon trata de que por ley todos los estudiantes sordos tendrán acceso a un intérprete en el nivel Medio Superior y Superior.



La ley de Gabriel Domingo es muy sensible, una iniciativa que nace de una situación real que sucedió en diciembre pasado, cuando se dio una donación multiorgánica para más de 80 personas. El muchacho que donó se llamaba Gabriel Domingo, amigo mío y de muchos, activo en el PAN... dejó niños pequeños. Su hermano quiso dejarle un legado y juntos escribimos una propuesta que ahora es una iniciativa, pero no tenemos duda que será Ley, porque cuando la presentamos públicamente se sumaron las diferentes fracciones parlamentarias. La iniciativa consiste en que cualquier persona que tenga niños menores de edad, haya muerto y donado sus órganos, a través de becas tendrán (sus hijos) derecho a educación, hasta que sean mayores de edad.



¿Cuáles han sido las denuncias ciudadanas más sentidas?



LSC.- La seguridad pública es la número uno y nos abocamos a ese tema. Propusimos una Ley que ya se aprobó que le entra a tres vertientes; aquí un grupo de investigadores me hizo este planteamiento de la Ley que regula el uso de la fuerza y la fuimos modificando. En primer lugar, le da las herramientas para que con fuerza la Policía pueda atacar a la delincuencia, pueda defenderse y aplicar la fuerza cuando sea necesario, cuidar su integridad y la de los ciudadanos.



La segunda vertiente respeta nuestros derechos humanos y evita que se cometan abusos policiales como el de Miguel Alemán, que está muy presente en todos nosotros. En tercer lugar castiga la no actuación policial, es decir, que cuando cualquier persona está en su casa y está siendo víctima de un acto de delincuencia y no hay respuesta, habrá sanciones.



¿Cómo considera el trabajo de la bancada del PAN en el Congreso del Estado?



LSC.- Yo creo que todos hemos seguido esa tónica, nosotros queremos hacer que las cosas cambien y en ese sentido las propuestas que hemos hecho van en ese rubro.



Yo estoy muy orgulloso de ser el coordinador de los diputados del PAN, estoy muy orgulloso del trabajo que mis compañeros y mis compañeras han hecho y para mí es un honor estar coordinando el grupo.



Somos oposición y lo hemos sido de forma clara y contundente cuando ha habido temas en los cuales no estamos de acuerdo, lo hemos señalado en los debates, lo hemos señalado en nuestra forma de votar, pero también entendemos que en los temas que son para beneficio de la gente, sin importar quien los proponga, tenemos que buscar acuerdos, porque es la única forma de poner a Sonora como ejemplo.



¿Qué iniciativas tiene en análisis para presentar en los próximos meses?



LSC.- La agenda del Grupo Parlamentario del PAN va a atender los siguientes temas:



Seguridad pública en primer lugar. Tenemos una serie de temas que estaremos presentando, muy pronto la vamos a dar a conocer en la agenda estratégica que traemos, pero al tema de seguridad le vamos a entrar de fondo.



En salud es fundamental que todas las comunidades del Estado sean atendidas, no puede ser que ese elemento fundamental para el desarrollo humano no sea atendido cuando estamos pensando en otras cosas.



En la agenda verde tenemos algunas propuestas para entrar en esta concientización que debemos tener todos de recuperar el medio ambiente, vienen iniciativas en ese sentido y vamos a estarlas proponiendo muy pronto.



¿Cuál considera que ha sido su mejor iniciativa de Ley?

LSC.- No sé, no quisiera darle a una más que a la otra porque son temas diferentes, yo creo que es tan importante la parte de educación como la de seguridad y el deporte es algo que a mí en lo particular me apasiona y que los vivo con mis hijos.



Del Grupo Parlamentario hay muchas, cada diputado ha hecho propuestas de muy alto nivel como la de Moisés Gómez Reyna, quien junto conmigo propuso la Ley de Ciudades Sustentables, que plantea un equilibrio entre desarrollo económico y ecología.



Carlos Fu y un servidor logramos que en Sonora se pueda legislar en combate a las adicciones; con la iniciativa Espacios Libres de Droga propuso mayores penas a quienes sean sorprendidos vendiendo droga en escuelas y parques.



La diputada Célida López propuso la mediación escolar como un tema importante para evitar que los conflictos crezcan.



El diputado Armando Gutiérrez propuso la Ley del Árbol, que busca recuperar el desarrollo ambiental de las comunidades a través de la siembra de árboles obligatoria.



El diputado Javier Dagnino es quien presentó la iniciativa para que todas las comunidades tengan un servicio médico.



La diputada Liseth López propuso la verificación en yunques para evitar que ahí se dejen las cosas robadas.



El diputado Ramón Díaz ha hecho muchas propuestas y ha hecho gestión de recursos para los ayuntamientos.



Lina Acosta fue quien nos puso la pauta y las propuestas que nos permitieron llevar el debate y poder oponernos a como venía planteado el Sistema Estatal Anticorrupción.



Angélica Payán es una impulsora original, de las primeras que le entró a la igualdad de género.



En materia de rendición de cuentas, ¿tiene alguna propuesta que vaya a desarrollar o que esté en el tintero?



LSC.- Rendir cuentas es una obligación; yo creo que todos los que ostentamos un cargo público tenemos que rendir cuentas permanentemente. De todas formas, nosotros presentamos la 3de3, hacemos informes para rendir cuentas del trabajo que hacemos y creemos que siempre debe ser obligatorio. Ahí presentamos una iniciativa que esperamos contar con el aval de los demás grupos parlamentarios, que le llamamos Cabildo Abierto.



Ésta busca que ya no haya más sesiones de cabildo “en lo oscurito”, ni citatorios “de fantasmaso”; para ello planteamos reformas para que se tenga que citar con anticipación a las sesiones de cabildo y que además estas sesiones sean públicas y trasmitidas por diferentes redes sociales.