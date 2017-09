Enseñan a personas con discapacidad a valerse por sí mismas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este es un espacio diferente donde las personas tienen una verdadera oportunidad de ser; los muchachos con síndrome de Down, Asperger, autismo o alguna discapacidad intelectual, son capacitados para su vida diaria, pero también potenciados académicamente.



Espacio Educativo de Vanguardia (EEVA) A.C., es un centro de formación y una asociación civil que dedica todos sus esfuerzos a atender a personas diagnosticadas con alguna discapacidad intelectual desde los 13 y hasta los 50 años, edades en las que para ellos es difícil acceder a un programa educativo.



Dentro de una casa ubicada en la colonia San Benito, EEVA da clases en lo que fueran las habitaciones, la cocina, la cochera acondicionada como patio de juegos e incluso, en lo que solía ser un espacio de clóset o vestidor; las áreas han sido aprovechadas al máximo para brindar atención a cerca de 60 jóvenes.



En esta casa, las paredes están vestidas de color en forma de material didáctico, los estudiantes se sientan en las mesas de trabajo colaborativo y sonríen cada vez que entran a una de sus clases.



Ahora, su sueño y el de todo el personal que allí labora, es lograr construir la escuela que podría brindar una alternativa a más de 120 jóvenes y superar las carencias de espacios que en la actualidad tienen.



TRAS EL SUEÑO



"Todo lo que nos hace falta aquí, es lo que visualizamos allá: Aulas espaciosas, con ventilación e iluminación, cubículos para atención individualizada, un área de usos múltiples, canchas al aire libre donde puedan hacer deporte, un espacio de reuniones; simplemente, tener estacionamiento", explicó Doris Guzmán Alegría, directora.



Es un proyecto ambicioso, en el buen sentido de la palabra, planeado en función de las carencias que actualmente setienen, explicó Doris.



DIF Sonora les entregó en comodato un terreno para que este sueño sea materializado; desde hace cuatro años, el predio ha entrado y salido de sus manos, porque no han podido reunir el dinero suficiente para iniciar la construcción de la escuela.



9 AÑOS DE LABOR



EEVA nace en 2008 del corazón y la mente de la madre de un joven con síndrome de Down a punto de egresar de su educación básica en su adolescencia, donde ya no tenía más opciones para continuar su formación.



"¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Qué quiero yo para él?", se preguntó, y entonces comenzó a idear una serie de herramientas para el trabajo de la independencia personal, desde aprender a leer y escribir, hasta la capacidad de ir al supermercado a hacer su despensa, lavar su ropa o preparar alimentos básicos.



Cada alumno tiene un plan de trabajo ajustado a sus necesidades y áreas de oportunidad que ofrece; esta escuela cuenta con dos planes educativos, uno de formación básica y otro avanzado, donde los estudiantes pueden llegar a cursar la preparatoria.



Sin embargo, EEVA no puede ser reconocida por la Secretaría de Educación Pública, al no contar con las instalaciones propias de una escuela.



"Para otorgar la clave de incorporación, se requiere reunir ciertos requisitos; particularmente, nuestras aulas no tienen las dimensiones que ellos solicitan, nosotros operamos en las condiciones en las que nos fue prestado este lugar, no podemos hacer remodelaciones", narró Doris.



HISTORIAS POSITIVAS



"Tenemos historias de vida que nos impactan mucho", continuó la directora, "el antes y después de los jóvenes es muy notorio; de venir de una situación de depresión por falta de actividad o de apatía ante cualquier reto, al estar aquí, socializar, darse cuenta de que logran cosas, es maravilloso.



"Yo pienso que al final esa es la recompensa, la motivación que diario nos trae aquí, el ver cómo con pequeñas aportaciones se va transformando la vida de alguien y vas impactando en su calidad de vida".