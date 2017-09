Impactan sus autos contra objetos fijos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conductor de un vehículo pick up resultó ileso tras impactarse contra una palmera ubicada sobre el bulevar Solidaridad y Tecnológico.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas de hoy, cuando el conductor, del cual se desconocen sus datos generales, circulaba de Sur a Norte, a bordo de un pick up, marca Dodge Ram, sobre el bulevar Solidaridad.



Pero al cruzar la intersección con la avenida Tecnológico, el hombre perdió el control de su automóvil y se impactó con una palmera que se encuentra en el camellón central del bulevar.



Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito que indicó que no hubo personas lesionadas y realizó las diligencias de ley



OTRO MÁS



Por haber excedido los límites de velocidad, un joven de 21 años de edad, identificado como José Manuel, se impactó en el vehículo en el que viajaba contra un poste de alumbrado público, al Poniente de la ciudad.



De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública, el accidente se registró a las 05:40 horas, sobre los bulevares Antonio Quiroga y Colosio, por donde circulaba el conductor a bordo de un sedán, marca Volkswagen Jetta, color blanco, modelo 2016.



Las autoridades detallaron que el imputado se encontraba sobrio, pero al parecer perdió el control del automóvil porque excedió los límites de velocidad y chocó contra un poste de alumbrado público, el cual quedó totalmente dañado.



Después de que los municipales se percataron de que el conductor resultó ileso, se realizó el informe policial homologado y se dios aviso a periciales, quienes serán los que determinen la verdadera causa del accidente.