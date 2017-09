Llega temporada de las alergias

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Septiembre y octubre se cuentan dentro de los meses del año que presentan más afectaciones por algún tipo de alergia, manifestó el especialista Rodolfo Espinoza Vizcaíno.



El alergólogo señaló que es durante las estaciones de primavera y otoño cuando más pacientes atienden y que se debe básicamente a la polinización de las plantas.



En pocos días los expertos en alergias comenzarán a incrementar la cantidad de pacientes con síntomas como escurrimiento nasal cristalino, estornudos, comezón en nariz y ojos, y congestión, mencionó el especialista en niños y adultos.



"En el verano las alergias bajan muchísimo porque el zacate deja de polinizar y los ácaros desaparecen durante los meses de mucho calor, entonces los pacientes están muy bien", subrayó, "pero después viene la lluvia, crece la hierba y empieza la polinización, y otra vez vemos las alergias".



Manifestó que en la primera mitad del año son los meses de marzo y abril los más problemáticos en el tema, mientras que en el segundo período son septiembre y octubre donde se concentra el mayor número de alergías.



"En los dos casos obedece a la polinización de las plantas, en la primavera es por el crecimiento del pasto y en el otoño por la hierba que dejan las lluvias, además de árboles como el mezquite y el palo verde", precisó.



DESDE LA INFANCIA



Espinoza Vizcaíno detalló que este tipo de padecimientos inician durante la infancia y que, si al pasar por la etapa de la adolescencia o adultez temprana no aparecen, lo más probable es que nunca se presenten.



"El mayor número de alérgicos está en un rango de entre 5 y 20 años de edad, y también pueden tener manifestaciones más aparatosas como el asma bronquial y la dermatitis atópica", puntualizó, "ahorita que está empezando la temporada, alrededor de un 20% de la población padece alergias".



Enfatizó que a pesar de que muchas personas consideran que Hermosillo es un lugar factible para tener algún tipo de reacción, en municipios como Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco las alergias son continuas debido a la humedad.



"La gente que vive aquí cree que están en el peor lugar del mundo, pero eso no es cierto. Me ha tocado estar con gente de Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, que presentan alguna alergia, y créanme que se ponen peor que aquí", resaltó.



CRECEN CASOS



El alergólogo destacó que durante el mes en curso y el siguiente, los centros médicos en la capital de Sonora se verán abarrotados por este tipo de padecimientos, y que mientras médicos particulares consultan a 15 personas por día, en los hospitales públicos se pueden alcanzar cifras mayores a los cien pacientes.



"El único tratamiento que aumenta la calidad de vida es vacunarse, pero no existe una vacuna general, sino que son personalizadas. Es decir, dependiendo de la sustancia a la que se tenga una alergia, es el medicamento que se utiliza", añadió.



Además exhortó a quienes crean que padecen algún tipo de alergia a visitar a un especialista, pues aunque un antiestamínico funcione, con el tiempo el efecto se reduce hasta llegar al punto de tener que ingerir mayores cantidades.