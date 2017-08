Considera injusto que la desalojen de vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la posibilidad de que Margarita Pacheco Muñoz pierda "la Casa de la Misericordia", diferentes opiniones han estado de acuerdo que la señora conserve la vivienda.



"No se nos hace justo que a la señora la quieran desalojar, puesto que en un momento dado pudieran incluso llegar a un arreglo", afirmó Eleazar García Chávez, miembro de la orden Caballero de Colón, que pertenece al mismo templo de Santa Teresita del Niño Jesús.



La casa está habilitada y no vandalizada como se encontró, dijo, se le hicieron arreglos distintos, como la colocación de puertas, pintura, trabajos de electricidad.



"Se nos hace injusto, ojalá que Infonavit sea más sensible en eso", refiere, "para que esta señora mantenga su casita, incluso que la pague, no se está pidiendo regalada".



García Chávez explica que la dueña de la vivienda se acercó al Infonavit para desistirse de todo derecho, por eso la dependencia federal está tomando dichas acciones.



No debe de desalojarse así a la señora, indicó, mucho menos cuando hay buenas intenciones y cuando las cosas se quieren hacer bien.



PUEDE SER MEDIADOR



El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede actuar solamente como mediador en este caso, ya que la casa ya no es de su propiedad sino de la empresa que la adquirió.



"Esa negociación tendría que plantearla con el dueño de esa empresa porque nosotros no somos dueños", explicó Roberto Sánchez Cerezo, delegado de la dependencia en Sonora.



Seguramente en ese proceso de negociación, dijo, se puede llegar a algún acuerdo, pero no hay que olvidar que la vivienda fue invadida por la señora.



El funcionario federal recordó que el Infonavit ha actuado en casos similares, donde tanto empresas como personas con necesidades de vivienda han resultado beneficiados.