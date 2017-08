Requiere apoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con dolores constantes es como vive don Francisco Manuel Siqueiros, quien se encuentra incapacitado para trabajar debido a una lesión en la cintura y una quebradura de un dedo del pie, por lo cual solicitó ayuda a la comunidad hermosillense.



Francisco Siqueiros comentó que el ser albañil es una labor de riesgo y de peligro, y debido a esta profesión sufrió lesiones graves y al no poder trabajar no tiene la manera de solventar los gastos de comida.



"Yo soy albañil, estaba en una compactadora y agarré una piedra y se dobló pues y me jaló y me quebró el dedo del pie y me lastimó la cintura y hasta hoy no he recibido nada del trabajo y tengo que buscarle así como ando, yo corto quelite y con eso come mi familia".



"Estoy muy mortificado por mi hijo y hasta el 9 tengo la cita para entrar con el doctor y a ver si me las pagan las incapacidades, he echado muchas vueltas para sacar los papeles pero a ver qué va a pasar", comentó.



La mala situación económica por la que pasa don Francisco Manuel ha hecho que su esposa salga a buscar el pan de cada día juntando botellas para poder venderlas y así poder traer un poco de dinero a su hogar.



"Mi esposa junta botellas y lo que puede traer la pobre para comer a veces, hay ocasiones que solo saca 50 pesos y es que aquí nadie te ayuda, ya no hayamos qué hacer", comentó.



El jefe de familia solicitó ayuda de los hermosillenses, despensa, ropa y calzado, para que él y su familia puedan salir adelante en lo que Francisco Siqueiros se recupera de sus lesiones.



Si desea apoyar a Francisco y su familia puede comunicarse al 6622659909 con su esposa Silvia Jaras o bien acudir a calle Tres entre Francisco I. Madero y Reforma #554 en la invasión El Guayacán.