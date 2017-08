Anuncian fechas para permutas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los jóvenes seleccionados para ingresar a alguna escuela de nivel medio superior podrán hacer cambio de escuela del 1 al 4 de agosto, señaló el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins.



La página donde se podrán solicitar los cambios es www.prepasonora.gob.mx y son 36 mil 929 los jóvenes que podrán solicitar la permuta hasta la fecha establecida.



El funcionario indicó que los resultados de las permutas podrán ser verificados por parte de los alumnos y los padres de familia a partir del 7 de agosto, por lo que pidió estar atentos estos días en que se llevarán a cabo las solicitudes.



"No se llevará a cabo el proceso si no se cuenta con el aval de los padres de familia y no tienen previamente establecido el registro de los conductos únicos, que son la página de Internet Prepa Sonora", destacó.



Explicó que los cambios serán ajustados según los espacios que se tengan disponibles, sin embargo los planteles con mayor solicitud son las escuelas con los mayores promedios en la aplicación del examen.



"Estos planteles eran demandados no tanto en virtud por el desempeño académico sino la logística del día a día y facilidad que esto representaba para los papás, pero ahora es algo que está vinculado con el mérito académico", comentó.



De Lucas Hopkins manifestó que el 96% de las aspirantes, quienes fueron algunos de los mejores promedios en los exámenes, fueron colocados en las primeras tres opciones que ellos pedían.