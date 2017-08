Realizarán sexto Amamantón 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de fomentar el respeto y sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia de la lactancia materna se llevará a cabo en la Plaza Zaragoza la sexta reunión del Amamantón.



En punto de las 19:00, la vocera del movimiento y del club de lactancia Gotitas de Amor, Lily Barrios extendió una invitación a madres que quieran apoyar el evento el cual es realizado en el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto.



"Queremos reunir el mayor número de mujeres que estén amamantando y dar pecho al mismo tiempo, es un acto de apoyo y liberación, en donde una mujer debe poder dar pecho donde ella quiera y sin sentirse apenada", manifestó.



Se espera que este año acudan más de 50 personas, debido a que el año pasado participaron poco más de 50 personas, por lo que se espera que el número de asistentes aumente.



Debido a las condiciones climáticas y por llevar niños pequeños a la intemperie, comentó que esta actividad será breve, por lo que exhortó a las madres en ser puntuales para evitar alguna molestia a los menores.



Destacó que es un acto simbólico rápido, en el cual pueden llevar la vestimenta que gusten, algún mensaje a transmitir a la sociedad.



La lactancia materna es un acto natural donde un niño se alimenta pero como sociedad hay desinformación, mitos, tabúes, opinó, además de que es necesario que las mujeres se adueñen de su cuerpo y decidir si quieren amamantar en público o no.



"Sé de gente que son miembros del club que si les toco que les dijeran algo, muchas veces empieza por la familia, donde la suegra, la mamá o el esposo pide que te cubras y cuando una cede, si no te causa pudor no tienes porqué hacerlo, igual las mujeres que se quieren cubrir se respeta", dijo.