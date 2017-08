Se manifiestan tras cambio de labores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Trabajadores del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento se manifestaron en las mismas instalaciones debido a la inconformidad de parte de dos empleados que fueron movidos se sus labores.



Nieves Martino Oviedo Argüelles, uno de los afectados, indicó que sin consultarlos fueron cambiados a otra área de trabajo, por lo que consideran que este cambio se presentó debido a las manifestaciones anteriores de empleados.



"Sentimos que el motivo es por las manifestaciones que hemos hecho porque no hay equipo para laborar, por eso nos quieren mover, no tengo ninguna inconformidad de irme a trabajar, pero lo veo como hostigamiento laboral", expresó.



Los empleados, en apoyo a los afectados, se encontraban trabajando dentro de las instalaciones de Parques y Jardines a un costado del Parque Infantil a manera de protesta y a la espera de que los atendiera personal de Recursos Humanos del Ayuntamiento.



"Estamos laborando dentro del centro, sin salir, es una manifestación pacífica para no incurrir en una falta, pero también para que la ciudadanía se entere de las irregularidades y vea las formas en las que estamos trabajando", agregó.



Los afectados, Nieves Martino Oviedo y Miguel Ángel Tapia platicaron que de un día para otro se les informó que ya no laborarían en este lugar sino en las instalaciones del Instituto del Deporte de Hermosillo.



"No nos notificaron, nos dieron una copia a la contestación de la solicitud de otro director, en ningún momento se nos notificó que íbamos a ser removidos, el contrato dice que se nos debe notificar", recalcó.



En relación a las manifestaciones anteriores los empleados aseveraron que hasta el momento no han recibido respuesta ni acercamiento de parte del alcalde.