Pide conservar "Casa de la Misericordia"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras la advertencia de que será desalojada en un mes, Margarita Pacheco Muñoz pide a la autoridad que la dejen vivir en la vivienda conocida como "la Casa de la Misericordia", que ocupa y que no es suya, ya que su necesidad "es mucha" y no tiene recursos.



El 24 de diciembre del año pasado la señora recibió como regalo una casa en Los Arroyos de parte de la comunidad del templo de Santa Teresita del Niño Jesús.



Un grupo de personas se unió e invirtió 50 mil pesos en un domicilio que se encontraba abandonado en la colonia situada a espaldas del aeropuerto de Hermosillo.



Margarita vivió tranquila los primeros días junto con su esposo Luciano, su hijo y su mamá quien recientemente falleció, hasta que la inmobiliaria Invasa la requirió.



Antes decidió buscar a la propietaria de la casa, quien le explicó que la misma sería regresada porque había tenido dificultades para pagar.



Desde entonces ha tratado el problema con el Infonavit, pero no le dan esperanzas y le dicen que tiene que pagar la vivienda.



La dependencia federal le explicó que tendría que adquirirla en alrededor de 250 mil pesos, dinero con el que no cuenta.



"Que me la entregara a un precio módico, no al precio altísimo", refiere Margarita.



Si es desalojada, dice que buscará rentar alguna casa y batallar como lo hacía antes para conseguir el recurso.



Su esposo labora como guardia de seguridad y el sueldo no es suficiente, señala, además enfrenta los problemas de salud que tiene su hijo.



"La opción que me dieron es de conseguir otra casa es más bajo precio, pero no, le hablaron a otros, pero ninguno baja de 200 mil pesos", cita.