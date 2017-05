Unen 80 años de logros a equipo de EL IMPARCIAL

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Por un sinfín de experiencias vividas y la premisa de seguir contando la verdad, por sorprendente que sea, directivos, colaboradores y personal en general celebraron los primeros 80 años de vida de EL IMPARCIAL.



En el festejo realizado ayer en las instalaciones de la Casa Editorial hubo mensajes, reconocimientos al personal y una distinción especial para la señora Silvia Loera de Healy por su valioso apoyo a esta organización periodística.



En la celebración estuvieron Silvia Loera de Healy, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, Juan Fernando Healy Loera y su esposa Ana Edith Campuzano de Healy; el director general de Grupo Healy, Luis Alejandro Bernal García y su esposa Elena Sáenz de Bernal; Rosa Silvia Healy Loera y Luis Alberto Healy Loera, así como el equipo directivo de Grupo Healy.



“Estoy seguro que en 80 años hemos tenido una diversidad de experiencias, fracasos, sin sabores, caídas, pero sin duda alguna también hemos tenido aciertos, innovación, carácter, garra y todo lo que se requiere para salir adelante como líder, no cualquiera puede decirlo y presumirlo”, destacó el director general de Grupo Healy, Luis Alejandro Bernal García.



En su mensaje por el 80 aniversario de EL IMPARCIAL expresó sentirse orgulloso por estar al frente de Grupo Healy, porque es una empresa con excelente historia y grandes aportaciones para la sociedad, gracias a todos los que forman parte de ella.



“Creo que, si sumamos lo que cada uno hemos aportado, no son 80 años, sino milenios; la verdad es que sin ustedes, los que se han ido o quedado, sin el apoyo de cada uno, no estaríamos como estamos”, dijo.



Durante el festejo, explicó la campaña especial del 80 aniversario que incluye diversos eventos conmemorativos deportivos, culturales, artísticos, sociales y que buscan destacar en su eslogan, la esencia de estos 80 años: “Seguiremos contando la verdad por sorprendente que sea”.



FUNDADORES VISIONARIOS



El presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, Juan Fernando Healy Loera, destacó que celebrar el 80 aniversario de esta Casa Editorial no habría sido posible sin la visión y trabajo de los fundadores: José Santiago Healy Brennan y José Alberto Healy Noriega.



“Hablo de dos personas muy comprometidas, muy visionarias, siempre buscando ejercer un periodismo en beneficio de la comunidad y las familias. Siempre buscaban que el periódico luchara por las causas sociales, por el bienestar”, enfatizó.



Es muy importante permanecer con esos valores, subrayó, porque en el fondo eso ha hecho que EL IMPARCIAL y Grupo Healy permanezcan día a día como líder, en la preferencia de los lectores y ejerciendo un periodismo veraz, oportuno, innovador y creativo, así como aprovechando las nuevas tecnologías para contribuir al crecimiento de la comunidad.



“¿Por cuántas cosas no hemos pasado?, cosas positivas, crisis económicas, ataques políticos, de inseguridad, y sin embargo, EL IMPARCIAL y Grupo Healy siguen adelante”, agregó.



RECONOCIMIENTO ESPECIAL



Un momento lleno de emotividad fue cuando se entregó un reconocimiento especial a la señora Silvia Loera de Healy, por ser pilar de la organización y por su comprensión, apoyo y atención que ha mostrado siempre para todos los que forman parte de esta Casa Editorial.



“Como parte de la familia de don José S. Healy, fundador de esta Casa Editorial, y como esposa de don José Alberto Healy, también fundador, ha vivido las experiencias con los grandes momentos de alegría, pero también con las dificultades y desafíos que se han presentado a lo largo de los años y que han construido a nuestro medio de comunicación. En todo ese camino y hasta este día su compañía y apoyo ha sido invaluable”, se destacó sobre la señora Silvia Loera de Healy.