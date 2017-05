Sienten alumnos, maestros y padres temor a delincuentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Amedrentados por la delincuencia dijeron estar alumnos, maestros y padres de familia de la escuela Secundaria General Número 7, ubicada en la colonia Los Olivos, por lo que solicitaron más vigilancia en el sector.



Algunos alumnos de la escuela ubicada sobre el bulevar Coyote Iguana y Álamo Blanco, al Sur de Hermosillo, externaron que los asaltos y atracos hacia su persona por parte de delincuentes, son el "pan de cada día".



Por protección a su identidad y debido a que son menores de edad, los alumnos no proporcionaron sus datos generales, pero comentaron que desde hace aproximadamente un año los actos delictivos han ido en aumento, especialmente en el horario vespertino.



"Ya tiene tiempo que se ha visto que los cholos andan rondando la escuela, pero es más en el turno de la tarde; a una amiga le pusieron una navaja en el estómago para quitarle lo que traía en la mochila, pero fue en las calles de atrás de la escuela", platicó una alumna.



Una madre de familia y vecina de la colonia desde hace más de 16 años, comentó que no sólo los asaltos a los alumnos han resaltado, sino los robos en las viviendas y asaltos a cualquier persona que camine de noche o a tempranas horas.



"Ya no hallamos qué hacer, no se puede ni caminar, desde hace un año parece que a los rateros los tenían amarrados y los soltaron, con el cuento de que no les hacen nada pues ya no los encierran, hasta salieron los que estaban en el ‘bote’ y andan haciendo sus cosas", dijo.



Autoridades de la escuela revelaron que ya se han hecho varias peticiones por escrito ante las corporaciones policiacas, pero hasta la fecha nadie se ha presentado para verificar el problema.



"Ya se han mandado varios oficios, pero es por el mismo sector de aquí que es aún más peligroso que en otras partes, pero no han venido, estamos esperando la respuesta, sí hemos tenido conocimiento y se está verificando la situación", indicó uno de los docentes.