Ocasiona baches una fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un visible desgaste de la pavimentación de una de las calles de la colonia Palo Verde Indeur se debe en gran medida a una fuga de agua que lleva más de tres meses de haber surgido y según vecinos, nadie ha acudido a repararla.



El desperfecto se localiza en la intersección de las calles Palo Citávaro y Tinastral y algunos residentes aseguraron que la fuga ya fue reportada varias veces a las autoridades y han hecho caso omiso.



"Ya tiene mucho tiempo, más de tres meses y el pavimento no me dejará mentir, nomás basta con verlo para que te des cuenta de que ya hasta se hizo un canal, y esta vez es agua potable, pero a veces son fugas de drenaje también", externó Edith Jiménez.



La habitante en la colonia desde hace más de 25 años, agregó que debido al mal estado en que la calle está por los baches que se formaron, los mismos vecinos decidieron taparlos para que fluya el tránsito libremente.



"Unos vecinos tuvieron que echar escombro a los baches porque los carros ya se estaba averiando y no podían pasar por ahí, tenían que sacarle la vuelta, pero mientras siga la fuga se seguirá echando a perder el pavimento", comentó Priscila Fierros.



La reportante añadió que desde los 9 años vive en la colonia y las fugas han sido constantes, por lo que ya aprendieron a vivir con ellas, aunque realmente están cansados de la situación y sólo espera que se atienda el llamado.