Sólo un panteón de Hermosillo tiene espacio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de mil 500 espacios disponibles hay en un solo panteón de Hermosillo, mientras que los otros tres están en su máxima capacidad, afirmó el titular de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino.



El único camposanto que cuenta con capacidad de albergar más cuerpos hasta el próximo año es el panteón Sahuaro, en el cual se han utilizado las calles internas para hacer más espacio, explicó.



El funcionario manifestó que debido a la mala organización de anteriores administraciones no se previó contar con un nuevo terreno que sirviera de camposanto, lo que ocasionó que actualmente falten espacios.



El panteón La Manga, que tiene una extensión de 2 hectáreas y cuenta con 4 mil tumbas, se ubica en el bulevar García Morales y está a su máxima capacidad.



El de la colonia Palo Verde es de 4 hectáreas y cuenta con 7 mil tumbas; el panteón Yáñez, de la colonia Modelo, es el más antiguo de todos con 97 años de existencia, es de 23 hectáreas y hay más de 25 mil sepulcros, ambos ya no poseen espacio.



ANALIZAN OPCIONES



Pérez Pumarino dijo que actualmente se analiza la posibilidad de un nuevo terreno que sirva para panteón y poder cubrir las necesidades de los ciudadanos de Hermosillo; esos terrenos podrían estar uno a la salida a Nogales y el otro al Poniente sin especificar su ubicación.



"No se ha concretado nada, Sindicatura anda trabajando en la adquisición del terreno debido a que aún son propiedad privada", comentó.



Se estima que para 2018 los mil 500 espacios disponibles pudieran ser suficientes para contener la demanda.



Agregó que a pesar de que ya no se cuenta con el espacio de gavetas, están disponibles 800 nuevos nichos, los cuales pueden contener hasta cuatro a cinco urnas para cenizas.



SE ANTICIPAN



El funcionario manifestó que algunos de los panteones que ya están a un 95% de su capacidad cuentan con espacio que ya fue comprado por algunos ciudadanos.



"Hay espacios que ya están vendidos que no han sido utilizados, es gente que se anticipó e hizo la compra, hay algunas gavetas que son para seis personas en el panteón Yáñez y sólo se han utilizado dos o tres", comentó.



Pérez Pumarino afirmó que aún hay disponibilidad en los panteones de Hermosillo, pero ya han sido adquiridos estos espacios por particulares.



En este momento el único camposanto en el que pueden adquirir gavetas por "adelantado" es el panteón Sahuaro, mencionó.



Una opción para abatir la falta de lugares en los panteones es la adquisición de nichos, comentó, en los cuales pueden depositar alrededor de cinco urnas por el mismo costo de una gaveta doble.



"Las administraciones pasadas no previeron este tema por lo que estamos buscando alternativas, porque esto se debió de haber visto hace seis o siete años por el crecimiento", comentó.



SERVICIO DE CREMACIÓN



Pérez Pumarino adelantó que la dependencia contará de nuevo con el servicio de cremación, el cual después de varios años volverá a utilizarse, ya que en administraciones pasadas no se brindó el mantenimiento adecuado y la máquina se descompuso.



"Una vez autorizados los últimos trámites por parte de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coeprisson) podrá ser utilizada", señaló.



El servicio de cremación tendrá un costo de 4 mil 76 pesos, pero éste aún no está disponible debido a que se encuentra en trámites, explicó.