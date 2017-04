¡Andan a oscuritas!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las fallas en el alumbrado público y falta de vigilancia, son las principales quejas de vecinos de la colonia Casa Blanca, quienes aseguraron que frecuentemente se presentan robos.



Los habitantes comentaron que los robos a vehículos son los más comunes en esta zona, pues la falta de seguridad durante el día es momento propicio para que se cometan los atracos.



"Casi no hay vigilancia, a veces pasa una patrulla pero no es constante, sí he escuchado de robos en las casas, pero son más a los carros, a cada rato se ven vidrios rotos de las ventanas que quiebran", platicó Octavio, vecino del lugar.



La poca vigilancia aunada a las fallas en las luminarias aumentan los robos, agregó, pues la oscuridad es aprovechada por vándalos de colonias aledañas quienes rondan por las noches por el lugar.



"Aquí es relativamente tranquilo, toda la gente conoce a sus vecinos, pero está ubicada en un sector problemático, vienen muchos vagos de colonias que están alrededor y son los que hacen su desastre", indicó Octavio.



El mal estado en que se encuentran algunas de las calles de la colonia es otra de las problemáticas que aquejan a este lugar, los colonos mencionaron que los baches y cuarteaduras en el pavimento, dificultan el tránsito de los vehículos.



"Las calles están igual que todas partes, llenas de hoyos, aquí pasan los carros muy rápido y no se fijan en qué estado está el pavimento, ese ya es un problema de todo Hermosillo", dijo una vecina.



A pesar de la buena ubicación de la colonia en el sector centro de la ciudad, los habitantes manifestaron algunas de las fallas de la zona, por lo que piden a las autoridades mayor atención a este sector para mejorar la convivencia de los residentes.