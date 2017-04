Protestan en Miguel Alemán; piden un trato respetuoso

información relacionada Exprésate ¿Qué opinión le merecen las protestas en el Poblado Miguel Alemán?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 200 estudiantes, trabajadores y ciudadanos de la Comisaría Miguel Alemán se manifestaron para exigir un trato digno y respetuoso después del desalojo ocurrido el viernes pasado en la carretera Bahía de Kino-Hermosillo.



En punto de las 09:00 horas, decenas de personas caminaron por varias calles de la localidad con pancartas donde pedían a las autoridades municipales y estatales que se implementara nuevamente el transporte suburbano.



Durante el movimiento pacífico los manifestantes estuvieron por fuera de la casa del comisario del Poblado Miguel Alemán, Jorge Tolentino Lucas; al son del Himno Nacional Mexicano continuaron su marcha hasta la plaza principal.



Bajo la consigna de "No soy del PRI, no soy del PAN, soy del Poblado Miguel Alemán", "Soy estudiante, no criminal", entre otras, los inconformes caminaron por poco más de una hora.



Una vez en la plaza pública, estudiantes que fueron presuntamente agredidos contaron su vivencias al momento del bloqueo en la carretera 100, algunos otros mostraron los golpes y heridas ocasionadas durante dicho momento.



Prince Armendáriz, estudiante que fue golpeada y llevada junto con otras 40 personas a Hermosillo, la joven relató que dos oficiales la tumbaron en el suelo y la golpearon en la cabeza y diferentes partes del cuerpo, para después ser encarcelada junto con su hermano y su novio.



"Estuvimos exactamente nueve horas, el médico legista al momento de la revisión sólo apuntó en una hoja en blanco nuestro nombre y los golpes que presentábamos pero no más", comentó, "ni cinco minutos duramos en la consulta".



Agregó que tampoco sus derechos fueron leídos y se les hizo firmar una hoja de derechos, estuvieron incomunicados sin abogados y con incertidumbre de cuál sería lo que pasaría después.



Importante el diálogo: Arzobispo



La violencia nunca será el camino para resolver los conflictos por lo que es importante el diálogo, manifestó el arzobispo Ruy Rendón respecto al conflicto que se presentó el pasado viernes en el bloqueo de la carretera a Bahía de Kino.



Después del enfrentamiento que se presentó el viernes en este tramo, el arzobispo aseguró que se debe pensar en no afectar a las demás personas Y no utilizar la violencia.



"Este tipo de situaciones deben de resolverse con el diálogo, Dios nos dio la inteligencia, la razón, el poder hablar como para buscar otros medios para conseguir nuestros propósitos, no digo que no haya razón en la lucha, pero siempre el diálogo será el mejor camino", dijo.