Hartos de la inseguridad

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La presencia de vendedores de droga así como la falta de limpieza en el parque, son las principales problemáticas que actualmente aquejan a los habitantes del fraccionamiento Las Praderas.



Algunos residentes en el sector precisaron que constantemente se han percatado de personas que venden alguna sustancia a los jóvenes que acuden al parque, ubicado sobre las calles Las Sábanas y Los Pinares.



"Ya van varias ocasiones en las que vemos a los muchachitos que vienen a la cancha a jugar, comprando alguna droga", explicó un residente que prefirió omitir su nombre para evitar represalias.



El señor precisó que la mayoría de los vecinos ubica los lugares que fungen como expendios o tiraderos, sin embargo el temor a los delincuentes se ha incrementado pues aseguran que la autoridad está coludida.



"Sí pasan patrullas supuestamente para tener vigilada la zona, pero no hacen nada, ya no les tenemos confianza", detalló, "seguramente ellos, al igual que otras ‘autoridades’, ya saben quiénes son los que venden, ¿y por qué no hacen nada?".



Otro de los problemas que puntualizaron tener es la falta de limpieza en el mismo parque, ya que luce lleno de maleza y además carece de agua suficiente, por lo que se están secando los árboles.



"Normalmente los de Parques y Jardines duran mucho para venir a limpiar, y cuando vienen terminan en dos o tres días, y eso que la basura aquí la dejan y se va regando", acentuó Hermindia Ochoa.



La señora comentó que también hace falta un buen sistema de riego, pues a pesar de que el centro de recreación cuenta con uno, el agua no es suficiente para regar todas las plantas.



"Ojalá le pongan mejor riego a los árboles porque ya se están secando y que también vengan a limpiar, pero que se lleven la basura, sobre todo porque ahí vamos a caminar algunas personas y los niños tampoco pueden estar jugando entre toda esa maleza", añadió.