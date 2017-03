Está avenida llena de grandes baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta más de cinco baches en el mismo lugar afectan a automovilistas que transitan por la calle Sierra de las Huertas y esquina con Desemboque, en la colonia Solidaridad.



Alberto Ozuna, quien radica en la comunidad, señaló que tras el pésimo estado de la vialidad, se han suscitado varios percances de ciudadanos que día a día circulan en sus carros por el lugar.



"Ya tiene algunos meses y sobre todo cuando llueve se hace el cochinero.



"No nos ha tocado ver que vengan, aquí se amontonan mucho los carros y ya es común que pasen y vayan cayendo", comentó.



El vecino señaló que predomina el mal estado de las calles en ese sector de la ciudad, por lo que solicitó urgente atención por parte de las autoridades competentes.



"Hay mucho bache en esta la colonia pero en lo particular de aquí al fondo y las otras calles está peor, no se puede ni pasar", dijo.



Vicente Cárdenas Martínez, comerciante de la colonia, precisó que en una ocasión los baches le "reventaron" la llanta trasera de su auto al transitar por ese sector de la comunidad.



"Me pasó hace unos tres meses y ya estaba así la calle, más que nada la afectación económica porque son gastos que uno piensa que no los va a tener en el día, me dio mucho coraje", agregó.