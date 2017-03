Cumple 20 años Centro Médico de Rehabilitación Física integral SC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Siempre ofreciendo una rehabilitación física integral de vanguardia para la sociedad, el Centro Médico de Rehabilitación Física Integral S. C. celebra 20 años acompañando a los sonorenses en su recuperación.



La institución tiene como objetivo principal ofrecer siempre un servicio de salud con médicos especialistas en la rehabilitación física y neumología, técnicos especialistas en terapia acuática, terapia física, terapia pulmonar e inhaloterapia, de lenguaje, sicología y nutrición, así como un servicio de alta especialidad en electrofisiología de apoyo diagnóstico (electromiografía, potenciales evocados, etcétera) tratando de poner la vida del paciente en movimiento para una mejor calidad de vida, para él y su familia.



Gradualmente el Centro Médico de Rehabilitación Física ha integrado a sus atenciones lo que el paciente necesita en un solo lugar, fácil de localizar, sin barreras arquitectónicas con instalaciones construidas exprofeso y con amplio estacionamiento.



Las instalaciones cuentan con equipo de vanguardia y personal especializado en terapia física, acuática y terapia pulmonar e inhaloterapia, ofrecen a los pacientes un espacio donde se puedan atender por secuelas de enfermedades como: Lesión medular, secuelas de una embolia o hemorragia cerebral, traumatismo craneoencefálico, Parkinson o enfermedades virales que dejan parálisis, dolor o deformidades del cuerpo parcial o completo, secuelas ortopédicas como secuelas de fracturas, escoliosis, operados de la columna de hernias de disco, inestabilidad de la columna, prótesis de caderas o rodillas, entre otras.



En la clínica también se brinda atención a niños con retraso sicomotor o con algún daño neurológico por prematurez o embarazo difícil, síndromes genéticos que se presentan como deformidades esqueléticas musculares o alteraciones en el lenguaje.



Además se cuenta con personal y equipo especializados para atender padecimientos reumatológicos como fiebre reumática, artritis reumatoide, gota, espondilitis anquilosante, lupus, secuelas de radioterapia, linfedema y todos los padecimientos que tengan que ver con problemas de debilidad muscular" y enfermedades que afecten la capacidad pulmonar en enfermos agudos o crónicos, niños y adultos y de tercera edad (asma, fibrosis quística, estado postneumonía, cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC) reposo prolongado, etcétera, puntualizó.



La atención es personalizada, cuando se proporciona la primera consulta por el médico especialista se realiza un diagnóstico, un tratamiento específico a corto, mediano y largo plazo y un pronóstico, posteriormente se canaliza al paciente a las áreas de terapia física, acuática, terapia pulmonar- inhaloterapia , sicológica, nutrición o lenguaje según sea el caso.



DESTACAN TRABAJO



Carmen Rocío Hernández García, directora del centro de rehabilitación, destacó el trabajo que se hace con los pacientes, independientemente de si están hospitalizados o en casa y que por alguna razón no puedan acudir a las instalaciones.



"Tratamos a estos pacientes desde que están en el hospital hasta que egresa y después los turnamos al Centro Médico de Rehabilitación Física, son pacientes con algún cuadro agudo de salud y al salir los atendemos y damos seguimiento en su siguiente etapa", explicó.



Para el Centro Médico de Rehabilitación Física S. C. una de las cosas más importantes es estar actualizados y siempre a la vanguardia inspirados siempre en una rehabilitación exitosa para que el paciente y su familia alcancen una mejor calidad de sus vidas.



"Contamos con un área de terapia acuática altamente especializada de acuerdo a los estándares internacionales, así como un módulo para entrenamiento de las actividades de la vida diaria humana con accesorios especiales para que los pacientes con discapacidad se rehabiliten, se entrenen y tengan las herramientas para ir mejorando gradualmente hasta alcanzar los objetivos y metas establecidos según su discapacidad", señaló la doctora Hernández García.



Estar a la vanguardia, tener tecnología e instalaciones de punta y preparación actualizada tanto de los médicos especialistas como de los técnicos en las diferentes áreas es esencial para su misión y propósito de brindar un servicio integral con altos estándares de calidad para las personas con discapacidad que les brindan su confianza, apuntó.



ESTABLECER METAS



Para que el cuerpo esté sano, la mente también debe de estarlo, así que los pensamientos y la actitud positiva hacen que los sueños se hagan realidad, que los problemas grandes se hagan pequeños, siempre teniendo la esperanza de salir adelante ante cualquier reto o prueba.



"Hay muchos mitos acerca de la discapacidad pero la realidad es que debemos saber enfrentarnos a procesos que nos llevan a la pérdida o deficiencia de función de alguna parte de nuestro cuerpo o del cuerpo entero, y por muy pequeña o grande que sea la limitante, a través de un buen proceso de rehabilitación se puede lograr una rehabilitación exitosa.



"Puede ser que una persona con discapacidad muy pequeña no logre ser feliz y puede ser que una persona con una discapacidad muy grande logre ser feliz, la diferencia está en que se someta a un proceso de rehabilitación en donde logre los objetivos a corto, mediano y largo plazo", afirmó Carmen Rocío Hernández García.



Para estar más cerca de los ciudadanos, el Centro Médico de Rehabilitación Física Integral S. C. cuenta con una matriz, que se ubica en la colonia Modelo, sobre la calle Óvalo Cuauhtémoc número 22 y la sucursal en la colonia Proyecto Río Sonora, sobre la calle Reforma número 341, esquina con calle Paseo Río Madgalena.