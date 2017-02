Feliz por su niño Dios "milagroso"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por la fe que posee Fernando Robles Ramírez, asegura que su niño Dios ha hecho ocho milagros durante tres años, algo que a él lo llena de orgullo y felicidad.



Desde hace tres años lleva a bendecir al niño a la Iglesia de la Candelaria el 2 de febrero.



Todo comenzó cuando Fernando Robles tuvo un fuerte sentimiento en su interior, tenía algo que hacer y ayudar a que las personas enfermas pudieran sanar así como lo hizo él.



"Trabajaba en un hospital y ahí hay un niño Dios me alivió y fue cuando me surgió la idea de traer cada año a bendecir al niño".



"Busqué un niño para comenzarlo a sacar y unas enfermeras me enseñaron a cambiarlo porque yo no tuve hijos y no sabía cómo, pero gracias a Dios hasta hoy está conmigo y ayuda a muchas personas", relató.



Fernando Robles dijo que en tres años lleva ocho milagros y que es la gente quien se lo pide para rezarle.



Relató que los dos últimos milagros se los otorgó a una señora a quien le amputaron una pierna, además de sufrir de dengue hemorrágico, y su vida corría peligro.



El otro fue para un joven de 22 años de edad quien sería intervenido quirúrgicamente y tenía miedo y fue cuando tomó la decisión de pedirle al niño Dios que le concediera el milagro de que todo saliera bien en la operación.



"Este niño Dios ayudó a esas persona para que aliviaran su salud, ya después de que les concedió el milagro ellos le rezaron y le dieron las gracias".



"Cuando el Niño Dios hace milagro yo me siento como de cristal, tengo una paz interior que es inexplicable, es algo tan bonito y es algo maravilloso", manifestó.



Como cada año, Fernando Robles llevó al niño Dios a las fiestas de la Candelaria para que fuera bendecido y dijo que esperar que el Señor le preste muchos años de vida más para seguir haciéndolo y seguir llevando al niño Dios con la gente que lo necesita, con los enfermos que tanta fe le tienen.